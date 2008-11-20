TMSF Avşar'ın hesaplarına el koydu

Uzanlar’dan film çekmek için aldığı 300 bin dolar yüzünden iki yıldır TMSF ile başı dertte olan Hülya Avşar, dün bir şok daha yaşadı.



Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, TMSF’ye geçen yıl 1 milyon 150 bin dolar ödemesine karşın, yaklaşık 1 milyon dolar daha borcu bulunduğu iddiası ile Avşar’ın bütün banka hesaplarına el konuldu. TMSF Başkanı Ahmet Ertürk’e ateş püsküren sanatçı, "Bu parayı kesinlikle ödemeyeceğim" dedi.



Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), mahkemelik olduğu ünlü sanatçı Hülya Avşar’a dün bir şok daha yaşattı. TMSF, Star TV Uzanlar’dayken yaptığı bir film anlaşması yüzünden Avşar’ın 3 bankadaki hesaplarına el koydu. Avşar’ın 986 bin 861 bin dolar borcu daha bulunduğunu savunan TMSF alacağını bu yöntemle tahsil etme yoluna giderken, bu durum ünlü sanatçıyı bir kez daha kızdırdı. 300 bin dolara karşılık karşılık 1 milyon 150 bin dolar ödemesine karşın, banka hesaplarına el konulmasına isyan eden Avşar, mahkemeye de başvurdu.



Bu son gelişme üzerine görüştüğümüz Hülya Avşar, şu anda banka hesaplarından 100 YTL bile çekebilme imkanı olmadığını söylerken, gelişmeler hakkında şu bilgiyi verdi: "TMSF, 300 bin dolarlık borcum olduğunu düşünerek benden bu parayı talep etmişti. Ben bu parayı 1 milyon 150 bin dolar olarak ödedim. Üstelik bana ’19 taksit yaparız’ demelerine karşın, ben bir an önce konunun kapanması için, Allah belanızı versin diyerek bu parayı peşin olarak ödedim. Ardından Danıştay bu kararı bozdu, ama ben ödemiş bulunduğum için para gitti. Yani paramı resmen gasp ettiler. Mafya usulü dediğim için beni mahkemeye verdiler ama, yine söylüyorum yaptıkları iş mafya usulü."



'Resmen kazık attılar’



TMSF’ye ödeme yaptıktan sonra, borcunun kalmadığına bir de yazı aldığını hatırlatan Hülya Avşar, sözlerine şöyle devam etti: "Benim yazdığım yazılara sinirleniyorlar ama artık tamamen şahsi bir dava güttüklerini düşünüyorum. Bana çıkardıkları borcu ödemiş ve buna karşılık bana borcumun kalmadığını bildiren bir ibraname vermiş olmalarına karşılık, şimdi yeniden böyle bir borç ortaya çıkarıyorlar. Ben ödediğim paranın hesabını sorarken, benden 900 bin küsür dolar daha istiyorlar. Üstelik bunu yapmadan çok kısa bir süre önce, karşılıklı olarak davalardan vazgeçmemizi önermişlerdi. Prensipte bu konuda anlaşmıştık, bitsin bu tatsızlık diyerek böyle bir anlaşma yapmak üzereydik. Ben zaten istedikleri parayı ödemişim, konu böyle kapansın artık derken, şimdi benden yeniden para istiyorlar. Resmen kazık attılar."



‘Hortumcu değil sanatçıyım’



Banka hesaplarına el konulmasının büyük bir haksızlık olduğunu savunan Hülya Avşar, bu durumda ne yapacağını ise şöyle anlattı: "Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk kez bir sanatçıya karşı böyle bir dava güdülüyor. TMSF, bir sanatçıyla açıkça uğraşıyor. Bu parayı katiyen ödemeyeceğim, bankalardan doğrudan alma imkanları var mı bilmiyorum ama ben 1 kuruş ödeme yapmayacağım. Sonuna kadar bunun mücadelesini vereceğim, gerekirse gider TMSF’nin önünde otururum, tepkimi gösteririm. Yapılan bu haksızlığa karşı sonuna kadar direneceğim. Tamam TMSF’nin sınırsız yetkileri var ama ben hortumcu değil, sanatçıyım."



'Kimse TMSF'de özel muamele beklemesin’



Hülya Avşar’a karşı yapılan son işlemden sonra bilgisine başvurduğumuz TMSF yetkilileri, yaptıkları işlemin haklılığını savundu. Hülya Avşar ile yapılan protokolün şartının ’açtığı davadan vazgeçmesi’ olduğunu hatırlatan yetkililer, Avşar’ın bunu yapmayarak sözleşmeyi ihlal ettiğini dile getirdiler. TMSF yetkililerinin, bu konudaki değerlendirmesi şöyle oldu:Rutin işlem



Hülya Avşar’ın 350 bin dolar almasına karşın taahhüdünü yerine getirmemesinden doğan bir ihtilafımız var. Şimdi de buna istinaden Avşar’ın tapularına, banka hesaplarına ve ticaret sicillerine haciz gönderdik. Bu bizim için rutin bir prosedür.



TMSF’nin Hülya Avşar’dan talebi 2.4 milyon YTL civarındaydı. Ama başvurdu, uzlaşmak istedi. TMSF’de uzlaşmak için, karşılıklı davalardan feragat etmek gerekiyor.



Bütün uzlaşma işlemleri böyle yürür, karşılıklı olarak davalardan vazgeçilir.



Kendisi davalardan vazgeçeceğini beyan edince, biz de TMSF olarak borcu 1.1 milyon dolar olarak tahsil ettik. Bu parayı bile zamanında ödemedi. Sonra ödeyince uzlaştık.



Sözünü tutmadı



Ancak daha sonra davalardan feragat etmesinin zorla, baskı altında olduğunu söyleyerek TMSF’ye karşı bir dava açtı. Böylece sözleşmeye karşı hareket etti.Böyle olunca rakam da değişti. Çünkü TMSF, uzlaştığı zaman alacağından indirim yaparken, uzlaşmadığı durumlarda bu parayı daha yüksek talep ediyor.



Ayrımcılık yok



Hülya Hanım’ın dosya TMSF için küçük bir dosya, çok küçük bir iş. O çok konuştuğu için konu bu kadar popüler oldu. Yoksa TMSF’nin gündeminde bu konu çok alt sıralarda.



Hülya Hanım’a gelinceye kadar TMSF çok dosya çözdü. Pek çok insanla uzlaşarak sorunlarını halletti. TMSF benzer dosyalarda nasıl hareket ettiyse burada da öyle hareket ediyor.



Kimse kendi bulunduğu konuma göre TMSF’den özel bir uygulama beklemesin. TMSF ne lehte ne aleyhte ayrımcılık yapmaz, kimseyi kayıran bir muameleye girmez.



TMSF’nin kapısı tabi ki hálá Hülya Avşar’a açık. Bu dosyayı kapatmak istiyorsa samimi bir şekilde gelmeli. Sonuçta TMSF’nin tahsil ettiği para kamunun alacağıdır.



‘İhbarneme verdiklerinin farkında değiller herhalde’



Hülya Avşar’ın avukatı Osman Hacıbekiroğlu da, müvekkilinden istenen parayı Aralık 2007’de 1 milyon 150 bin dolar olarak ödediklerini ve buna karşılık da 11 Ocak 2008’de bir ibraname aldıklarına dikkat çekti.



Bu ibraname ile Avşar’ın "Fon’a borcunu ödediğinden dolayı borcu kalmadığının" teyid edildiğini vurgulayan Hacıbekiroğlu, şöyle konuştu: "Ortada böyle bir ibraname varken, TMSF şimdi böyle bir talepte bulunamaz. Aradan onca zaman geçtikten sonra 2.4 milyon dolarlık bir borçtan söz ediyorlar. Nasıl bir hesaplama yaptılarsa, 13 Aralık 2007 tarihinde kalan 986 bin 861 doların tahsilini istiyorlar, ama verdikleri ibraname bu tarihten sonrasına ait. Velev ki yanlış hesapladılar ki koca bir kurumdan söz ediyoruz, böyle bir şey olamaz- o zaman bu ibranameyi niye verdiler? Bu ibranameyi kendileri imzalamalarına karşın, farkında değiller sanırım. Aslında bu durum ile ne kadar keyfi çalıştıklarını gösteriyor. Fon Başkanı daha geçen gün, ’büyüklerimiz bize kızıyor’ diye açıklama yaptı, niye kızdıkları belli oldu. Görevlerini kötüye kullanıyorlar. Bu son olay karşısında gerekli işlemleri hemen başlattık, dava başvurusu yaptık. Hukuken bu parayı alma şansları yok, ama burada önemli olan zihniyet."



Kavganın nedeni



Hülya Avşar, Star Televizyonu ile çekilecek bir film karşılığında sözleşme imzaladı. 2002 yılında yapılan bu anlaşmaya karşın bu film çekilemedi.



Bu sırada Uzan Grubu’nun şirketleri de İmar Bankası’nın borçları nedeniyle TMSF’ye geçti. TMSF, 6183 sayılı kanun hükümlerince Hülya Avşar hakkında icra takibini başlattı.



Avşar bunun üzerine faizi, yargı ücreti ve vekalet ücretiyle birlikte Fon’a 1.1 milyon dolar üzerindeki bir parayı Fon’a ödedi.



Ancak Avşar, kardeşi Helin Avşar’ın sahibi olduğu guardianturk.com adlı siteden, TMSF ve Başkan Ahmet Ertürk hakkında yazılar yazarak tepkisini dile getirdi.



Avşar, yazılarında "Mafya gibi üstüme geliyorlar", "Bu ülkenin gerçek başbakanı Ahmet Ertürk" gibi ifadeler kullandı.



Bu ifadelerden rahatsız olan TMSF de, Başkan Ahmet Ertürk ve avukat Arzu Yüksel’e hakaret edildiği gerekçesi ile Avşar hakkında, kamu davası açtı.



Avşar da ödeme yaptıktan sonra çıkan Danıştay kararına dayanarak, ödediği paranın geri iadesi için TMSF’yi mahkemeye verdi.



Böyle karşılıklı davalar halinde ilerleyen süreç, son olarak Hülya Avşar’ın banka hesaplarına el konuldu

