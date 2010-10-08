-TMSF ADABANK'IN İHALE SÜRECİNİ UZATTI ANKARA (A.A) - 08.10.2010 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), ''Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nün ihale sürecini uzattı. TMSF'nin süre uzatma ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. İlana göre, Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün ihale sürecinde önyeterlilik için son başvuru tarihi 1 Ekim'den 15 Ekim 2010 tarihine, bilgi odası kapanış tarihi 13 Ekim'den 27 Ekim 2010 tarihine, kapalı zarfların son teslim tarihi 18 Ekim'den 1 Kasım 2010 tarihine, ihale günü 19 Ekim'den 2 Kasım 2010 tarihine ve kurulun ihaleye pazarlık usulüyle devam edilmesine karar vermesi halinde pazarlık 22 Ekim'den 5 Kasım 2010 tarihine çekildi.