-TMO MISIRI 490 LİRADAN ALACAK ANKARA (A.A) - 25.08.2010 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2010/2011 dönemi için mısır müdahale alım fiyatını, ton başına 490 lira olarak belirledi. TMO'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 450 lira olan mısır müdahale alım fiyatı, bu yıl 490 liraya yükseltildi. Mısır için ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından ton başına 40 lira prim ödenecek. Açıklamada, 490 lira alım fiyatı, 40 lira prim ve diğer destekler dikkate alındığında fiyatın 543 liraya ulaştığı belirtildi. Türkiye'de 2002 yılında 2,1 milyon ton olan mısır üretimi, uygulanan politikalar sonucunda yüzde 100 artışla bugün 4 milyon ton seviyelerine yükselerek tüketimi karşılar düzeye geldi. Bu yıl 9 Ağustosta Akdeniz Bölgesi'nde başlayan mısır hasadı ile birlikte TMO tarafından 11 Ağustosta taahhütname karşılığı alımlara başlanırken, bugüne kadar 6 bin 234 ton alım gerçekleştirildi. Hasat başlangıcında Akdeniz Bölgesi'nde 470-475 lira seviyelerinde olan piyasa fiyatlarının, hasadın yoğunlaşması ile birlikte 455-465 lira seviyelerine gerilemesi üzerine TMO'nun müdahale alım fiyatı ve politikalarının açıklanması gereğinin ortaya çıktığına işaret edilen açıklamada, yeni hasat döneminde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, belgeleri çerçevesinde sınırsız alım yapılacağı bildirildi. TMO, alım fiyatları ile birlikte satış fiyatlarını da açıkladı. Buna göre, Ofis, 1 Ocak 2011'den itibaren mısırın tonunu 580 liradan satacak. TMO, geçen yıl 832,32 bin ton mısır almıştı. Müdahale alım fiyatı, geçen yıla göre yüzde 8,88 artırılmış oldu.