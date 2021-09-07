TMO, kuru üzümün kilosunu 13 TL olarak belirledi

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuru üzümün kilosunu 13 liradan alacağını duyurdu. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “Bu fiyat üreticinin hiçbir şekilde maliyetini karşılamayacak. Tarım Bakanı geçen sene 27 Ağustos’ta açıklama yapmıştı. Bu yıl fiyatın geç açıklanmasından dolayı üretici üzümün yarısını tüccara kaptırdı” dedi. Kuru üzümün geçen yılki fiyatı 12 buçuk lira idi.

TMO, üzüm üreticilerinin günlerdir beklediği kuru üzüm alım fiyatlarını bugün açıkladı. 2021 yılı TMO çekirdeksiz kuru üzüm alım fiyatları kalitesine göre şu şekilde belirlendi:

“Bandırmalı çekirdeksiz kuru üzüm fiyatları; 10 nolu üzüm 14 lira. 9 nolu üzüm 13 lira. 8 nolu üzüm 12 buçuk lira. 7 nolu üzüm 12 lira"

"TMO da TARİŞ de 10 numara üzümü satın almıyor"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı değerlendirmede açıklanan fiyatların beklentiyi karşılanmadığını söyledi. Başvirgen, “9 numaralı üzüm geçen yıl 12 buçuk liraydı bu yıl 13 lira olarak açıklandı. Bu fiyat üreticinin hiçbir şekilde maliyetini karşılamayacak. Burada şöyle bir oyun var. 10 numara üzümü ne TMO ne de TARİŞ Manisa’da hiçbir yerde almıyor. Tarım Bakanı geçen sene 27 Ağustos’ta açıklama yapmıştı. Bu yıl fiyatın geç açıklanmasından dolayı üzüm üreticisi üzümün yarısını tüccara kaptırdı” dedi.

TMO, 10 Eylül’den itibaren Manisa, Alaşehir, Buldan, Sarıgöl, Salihli, Turgutlu, Gölmarmara ve Saruhanlı olmak üzere toplam 8 noktada alımlara başlayacağını duyurdu. Ürün bedeli ödemelerinin, ürün tesliminden sonra en geç 21 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına aktarılacağı bildirildi.(ANKA)