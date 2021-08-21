TMO’dan 245 bin tonluk arpa ithalatı daha

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), tonu 285 dolardan 245 bin ton arpa ithalatı yapacak. Dünya’dan Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre TMO, 3 Ağustos 2021’de yaptığı 515 bin ton arpa ithalat ihalesinde ton başına ortalama 279,5 dolarlık fiyat teklifini “çok yüksek” diye ihaleyi iptal etmişti. Bu kez ortalama 285,09 dolardan 245 bin ton arpa alacak.

Sektör temsilcilerine göre, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bundan sonraki ihalelerde daha yüksek fiyattan arpa almak zorunda kalacağı için ihalenin iptal edilmediğini ifade ediyor. Türkiye’de olduğu gibi dünyada da arpa üretimi kuraklıktan etkilendi. Dünya piyasalarında arpa, buğday ve diğer hububat ürünlerinde fiyat tekrar yükselmeye başladı.

Toprak Mahsulleri Ofisi, 24 Haziran’dan bugüne kadar 4 kez arpa ithalatı için ihale açtı.