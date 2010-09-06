-TMO ÇELTİK ALIMINA BAŞLADI ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bugünden itibaren taahhütname karşılığı çeltik alımına başladı. TMO'dan yapılan açıklamada, 2010/2011 dönemi çeltik hasadının 23 Ağustos'ta Güney Marmara'da ardından Karadeniz Bölgesi'nde başladığı belirtilerek, müdahale alım fiyatı açıklanıncaya kadar, üretici, tüccar ve sanayicinin depolama ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ve fiyatların açıklanmasından sonra daha sağlıklı tercih yapmalarına imkan sağlanması için, bugünden itibaren taahhütname karşılığı çeltik alımına başlandığı belirtildi. Bu dönem için, 875 bin ton çeltik (karşılığı 525 bin ton pirinç) üretimi ve 600 bin ton civarında pirinç tüketiminin öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, üretici, sanayici ve tüccar tarafından TMO'ya getirilen, 2010 yılı ürünü, rutubet oranı en yüksek yüzde 15 olan ve Ofis'in satın alma şartları ve barem limitlerine uygun çeltiğin taahhütname karşılığı alınacağı bildirildi. Alım fiyatlarının açıklanmasının ardından, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi olan üreticiler, taahhütname karşılığı verdiği ürünün tamamını geri çekebilecek, ÇKS belgesindeki üretim miktarı kadar ürünü TMO'ya satabilecek veya emanete çevirebilecek. Müdahale alım fiyatının açıklanmasını müteakip 10 gün içerisinde ürünün TMO'ya satılması veya geri çekilmesi halinde depo kira ücreti alınmayacak. Tüccar ve sanayiciler, müdahale alım fiyatının açıklanmasından sonra talepleri halinde ürünlerini geri alabilecekler veya emanete çevirebilecekler. TMO'nun açıkladığı verilere göre, bu yılki üretim sayesinde, pirinçte üretim açığı oldukça azaldı. Bu yıl 525 bin ton pirinç üretimine karşın 600 bin ton tüketim dikkate alındığında, ihtiyacın az bir bölümü ithalat ile karşılanacak. Türkiye'de geliştirilen pirinç tohumu çeşidi ve uygulanan destekleme politikaları sayesinde, Türkiye pirinçte kendi kendine yeter olma aşamasına geldi.