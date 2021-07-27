TMO, Buğday ve arpa hasadı devam ederken ithalat yapmak için ihale açtı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday ve arpa hasadı devam ederken üçüncü kez buğday ve arpa ithalatı yapmaya hazırlanıyor. TMO, ağustosta 515 bin ton arpa ve 395 bin ton buğday ithal etmek için ihale yapacak.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, “AKP döneminde 75 milyon ton buğdaya 20 milyar dolar, 5 milyon ton arpaya 1,2 milyar dolar ödedik. TMO, bu yıl fiyatları düşük açıkladı. Yurt dışından pahalı aldı. İçeriye ucuz satarak çiftçinin kara gün dostu olmak yerine kötü güne zorlayan kurum haline geldi” dedi.

Kuraklık ve girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle Türkiye’deki arpa ve buğday üretiminde ciddi rekolte düşüklüğü meydana geldi. TMO, son bir ay içerisinde iki defa arpa ve ekmeklik buğday ithalatı yaptı.

Toplam ithalat 2.5 milyon tona yaklaştı

Türkiye’nin birçok yerinde hasat devam ederken TMO 30 Haziran ile 12 ve 13 Temmuz’da arpa ve buğday ithalatı yapmıştı. 3-4 Ağustos’ta ise üçüncü ihale gerçekleştirilecek. Üçüncü ihaleyle birlikte toplam 1 milyon 275 bin ton arpa ve 1 milyon 285 bin ton buğday ithal edilmiş olacak. Toplamda 2,5 milyon tona yakın ithalat yapılmış olacak.

Diyarbakır’da çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi Faik Toy, yaptığı açıklamada, TMO’nun 3 Ağustos’ta 515 bin ton ithal arpa, 4 Ağustos’ta da 395 bin ton ithal buğday ihalesi yapacağını söyledi. Toy, “Arpa rekolte kaybının 3 mislini ithal etmek, çiftçiye açılmış savaş değil de nedir?” diye sordu. Toy, bu yıl ithal edilen buğday ve arpanın protein değerinin daha düşük olması nedeniyle ucuza alındığını, iç piyasadaki buğday fiyatlarını düşürmek amacıyla bu yola başvurulduğunu öne sürdü.

"Bakan 'ülkemde hasat zamanı buğday ithal etmeyeceğim' demişti"

CHP’li Orhan Sarıbal ise TMO’nun iç piyasadaki buğday ve arpa fiyatlarındaki artışı önlemek için arpa ve buğday ithalatı yaptığını söyledi. TMO’nun ithalat lobilerini zengin eden kurum haline geldiğini savunan Sarıbal, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Tarımda hasadın bütün Türkiye’de yoğun bir şekilde yapıldığı dönem. Bakan, ‘Ülkemde hasat zamanı buğday, arpa ithal etmeyeceğim’ demişti. Oysa aynı bakan, aynı hükümet, haziran ayında 400 bin ton buğday, 320 bin ton arpa; yine temmuz ayında 395 bin ton buğday, 440 bin ton arpa ithal etti. AKP döneminde 75 milyon ton buğdaya 20 milyar dolar, 5 milyon ton arpaya 1,2 milyar dolar ödedik. TMO, bu yıl fiyatları düşük açıkladı. Yurt dışından pahalı aldı. İçeriye ucuz satarak çiftçinin kara gün dostu olmak yerine kötü güne zorlayan kurum haline geldi.” (ANKA)