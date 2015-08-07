TMMOB'den uyarı:Patlamaya hazır 250 kömür ocağı var!

TMMOB Maden Mühendisleri Odası’ndan Avrupa Birliği’ne uyum şartı olan madenlerde koruyucu sistem kullanma şartının 31 Aralık 2019’a ertelenmesine tepki geldi. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, “Patlamaya hazır 250 kömür ocağı var” uyarısında bulundu.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre; kararın Soma ve Ermenek facialarında yargılanan firmalar tarafından koz olarak kullanılacağını öne süren TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Torun, “Patlamaya hazır 250 kömür ocağı var. Kapalı madenler bile 2020’ye kadar ‘demek ki risk yok’ diyerek çalışmaya devam edecek” dedi.



Madenlerde koruyucu sistem kullanma şartının 5 yıl ertelenmesiyle ilgili düzenlemenin yeni facialar yaratacağına dikkat çeken Torun, “Bu düzenleme yeniden ele alınmazsa Soma ve Ermenek gibi yeni facialar yaşarız” uyarısında bulundu.

Soma faciasının ardından madenlerde yanmaz malzeme, yaşam odası, kaçış yolu gibi zorunluluklar getirilmesini istediklerini belirten eski Maden Mühendisleri Odası Başkanı Torun ertelemeyle büyük risk taşıdığı için kapatılan maden ocaklarının dahi açılabileceğini kaydetti. Torun, “Bu düzenleme uluslararası normlara aykırı. Almanya, Polonya, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde hiç kaza olmuyor” dedi.