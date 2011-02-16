-TMMOB'DAN BAZ İSTASYONU UYARISI ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, velilere ve hasta yakınlarına, ''çocuklarınızı baz istasyonlarına yakın okullara göndermeyin, yakın sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almayın'' uyarısında bulundu. Oda Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik'in, Oda tarafından Danıştayda dava konusu edildikten sonra yürütmesinin durdurulduğu hatırlatıldı. Danıştay kararı sonrasında Oda tarafından izleme komisyonu oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, komisyonun, ''okul öncesi eğitim kurumları, özel okul, dispanser, poliklinik ve hastanelerin yer seçimi yapılırken ya da konuyla ilgili izinler verilirken yakınında baz istasyonlarının bulunup bulunmadığının incelenmediğini tespit ettiği'' belirtildi. Eğitim ve sağlık kuruluşlarının yakınına baz istasyonu kurulması engellenirken, eğitim ve sağlık kuruluşlarının kurulması sırasında da çevrede baz istasyonu olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının ''denetimde çifte standarda'' son vermesi istenildi. Açıklamada, velilere ve hasta yakınlarına uyarıda bulunularak, ''Denetimde çifte standart sürdüğü sürece çocuklarınızı baz istasyonlarına yakın okullara göndermeyin, baz istasyonlarına yakın sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almayın'' ifadeleri kullanıldı.