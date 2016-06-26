TMMOB: Toplanma alanları AVM'lere dönüştü, İstanbul depreme hazır değil

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe, Yalova'da dün meydana gelen 4.4 şiddetindeki depremin tedirginliğe neden olduğunu belirterek, "Toplama alanları AVM'lere, rezidanslara ve gökdelenlere dönüştü. Bu alanların sayısının artması gerekirken AVM'lerin sayısı arttı. İstanbul depreme hazır değil" dedi.

Dün Marmara Denizi açıklarında iki deprem meydana gelmiş, Kandilli Rasathanesi, ilk depremin şiddetinin 3.0, ikinci depremin ise 4.4 şiddetinde olduğunu açıklamıştı.

CHP’li Gürsel Tekin, 1999 depreminden sonra, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in İstanbul’daki kamuya ait tüm arsaların dökümünü yaptırıp, buraları “deprem anında toplanma ve yardım merkezleri” olarak belirlediğini ancak AKP hükümetlerinin bu yerlerin tümünü, rant için sattığını talan ettiğini söyledi.

Kaçış noktaları tıkalı

Şehir Plancıları Odası İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Kahraman ise toplanma alanlarının plan değişiklikleriyle satıldığını ve arazilerin yüzde 90'ının dolduğunu söyledi.

Kahraman, "Satılan bu toplanma alanları, sadece deprem durumunda değil, diğer afetlerde de toplanma alanları olarak belirlenmişti. Bu alanlar boş alanlardı. İstanbul'un yeşil alanlarıydı. Arazilerin satılmasıyla, İstanbul'un kaçış noktaları da tıkanmış oldu" şeklinde konuştu. İstanbul’un betonlaşmasının başka afetlerin önünü de açtığını söyleyen Kahraman, “İstanbul’u artık, yağmur yağınca su basıyor. Bunun sebebi yağan yağmuru alacak toprağın kalmaması. Yapılan düzenlemeler plana ve akla değil, ranta dayalı” dedi.

Marmara Depremi'nin üzerinden geçen 16 yılda, İstanbul için bir çok planın yapıldığını fakat bu programların yerine getirilmediğini belirten Kahraman şöyle devam etti: "Ne yazık ki hiçbir eylem planı ve program yerine getirilmedi. İstanbul hala bu tehditle karşı karşıya.”