TMMOB: Gezi direnişinin faturası çıkarılmak isteniyor

Hülya Karabağlı / Ankara

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, AKP’nin gece yarısı operasyonu için, “TMMOB asla “Padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacaktır, “Kral çıplak” demeyi ısrarla sürdürecektir” dedi.

TMMOB’nin yazılı açıklaması şöyle:

AKP, Gezi direnişinin faturası

Taksim Gezi Parkı direnişinin iktidar üzerinde yarattığı sarsıntının faturasını TMMOB’ye çıkartmak isteyen AKP, bir taraftan Odalarımızın İstanbul şubelerinin yöneticilerini gözaltına almakta diğer yandan da Meclis Genel Kurulu’nda görüşmeleri devam eden Torba Yasaya bir gece yarısı operasyonu ile eklediği bir madde ile TMMOB’nin ve odalarının asli görevi olan mesleki denetimi ortadan kaldırmaktadır.

Meclis iç tüzüğüne aykırı

Meclis içtüzüğüne aykırı olarak önergenin tamamı okunmadan Genel Kurul’da kabul edilen 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesine eklenen bir bentle “Harita, plan, etüt ve projeler; ilgili idare kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler ve bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez” düzenlemesi yapılarak, TMMOB’ye bağlı meslek odalarının meslektaşları üzerindeki denetimi tamamen kaldırılmaktadır.

Kentlerin üzerindeki kirli emellerine, rant oyunlarına engel olarak gördüğü TMMOB’yi bertaraf ederek kendine “dikensiz bir gül bahçesi” yaratmak isteyen AKP İktidarı, dün gece yarısı yaptığı operasyonla;

-Ülke kaynaklarının talanına karşı çıkan TMMOB’yi ve bağlı odalarını işlevsizleştirmektedir,

-Kamu kaynaklarının talanını merkezileştirmektedir,

-Yerinden yönetim kuruşları olan belediyeler ve meslek odalarının Anayasa’ya rağmen hak, yetki ve görevlerini ellerinden almaktadır,

- Mimari projeleri Fikir ve Sanat Eserleri Yasası kapsamından ve eser olmaktan çıkarmaktadır.

TMMOB yüreğindeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için, her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıdır.

TMMOB asla “Padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacaktır, “Kral çıplak” demeyi ısrarla sürdürecektir.