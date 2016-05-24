Nilüfer Arena için suç duyurusu

TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, Bursa'nın merkez Nilüfer Belediyesi tarafından yaptırılması planlanan Nilüfer Arena projesinin imar planları ve yönetmeliğe aykırı olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Plan notlarıyla rekreasyon alanın (sosyal ve kültürel altyapı alanları kapsamında piknik ve eğlence alanları) alışveriş merkezine dönüştürüldüğünü belirten Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık, konuyla ilgili suç duyusunda bulunduklarını söyledi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Berktuğ Öncü’nün haberine göre, Bursa Akedemik Odalar Birliği Alev Çetinkaya toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık, Nilüfer Belediyesi, sanat gösterileri, konserler için yeni bir proje geliştirdiğini anlattı.

"Proje imar planlarına aykırı"

Proje için Odunluk Mahallesi'nde, İzmir Yolu ile Burulaş Tramvay Atölyesi arasında kalan Nilüfer Belediyesi mülkiyetindeki 252 ada, 47 parsel seçildiğini ve 12 bin 500 lira artı KDV kira bedeli karşılığı 25 yıllığına kiralanan alanın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında rekreasyon alanında yer aldığını belirtti. Alanın 0.20 emsal değerine sahip olduğunu ifade eden Uyanık, belediyenin burası için hazırladığı projenin imar planlarına aykırı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Nilüfer Belediyesi'ne itirazda bulunduklarını ancak meclis tarafından reddedildiğini kaydeden Uyanık, Büyükşehir meclisinin itirazlarını kabul etmesine rağmen Nilüfer Belediyesi'nin imar onayı verdiğini belirtti.