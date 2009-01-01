TL’yi bir bakışta tanımanın 7 yolu

TL, 2005’te 6 sıfır atıldıktan sonra YTL’ye bıraktığı yerini bugünden itibaren geri alıyor. TL banknotlar, yeni tasarımı ve gelişmiş güvenlik önlemleriyle kullanıma sunuldu



Türkiye 2005 başında 6 sıfır atarak ‘itibarını yenilediği’ parasının ‘yeni imajıyla’ da bugün tanıştı. 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 TL’lik banknotların tasarımları YTL’den tamamen farklı. YTL’de en küçük kupür olan 1 YTL kaldırılırken, 1 TL yalnızca madeni para olarak basıldı.

Yeni paranın kupürlerinde Yunus Emre gibi mevcuttan farklı resimler de bulunuyor. Kâğıt paraların boyutları küçüldü. Paralar, görme engellilerin tanıyabilmesine olanak sağlayan özelliklere de sahip.



Acele etmeyin, önce tanıyın



Bütün bunların yanı sıra TL’nin en önemli özellikleri arasında gelişmiş güvenlik önlemleri yer alıyor. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz daha önceki açıklamalarında TL’nin güvenlik önlemlerinin, onu en güvenli banknotlardan biri yapacağını söylemişti. Yılmaz ayrıca, vatandaşları TL için acele davranmamaları, sahtekarlara dikkat etmeleri konusunda uyarmıştı.

Vatandaşların, sahtecilere karşı uyanık olmaları için ise TL’nin güvenlik önlemlerini bilmeleri gerekiyor. Güvenlik önlemleri her banknotun aynı yerinde bulunuyor. En belirgin 7 tanesi yandaki grafikte gösterilen güvenlik önlemlerinin diğerleri de şöyle:



Mikro yazı: Banknotların ön yüzünde ay-yıldız motifinin içindeki kupür değeri ve ‘TL’ harfleri ile holografik şerit folyo üzerindeki dikdörtgen şeklin alt ve üst kenarındaki ‘TCMB’ ibaresi mikro yazılı.



Banknotlar arasında boyut farkı: Farklı değerdeki 6 banknot, 6 farklı boyutta. Banknotların uzun kenarlarında 6 mm, kısa kenarlarında ise ikili gruplar halinde 4 mm fark bulunuyor.

Renklendirilmiş banknot kâğıdı: Banknotlarda beyaz kâğıt değil, kupürün hâkim renginin tonunda açık renkte kâğıt kullanıldı.





UV ÖZELLİKLER



Para ile ilgili mesleklerde çalışan profesyonellerin mor ışık (UV ışık) yardımıyla tespit edebilecekleri güvenlik özellikleri ise şunlar:

- Banknot kâğıdında bulunan ve normalde görülmeyen kılcal lifler UV ışık altında mavi ve kırmızı renkte parlama verir.

- Atatürk portresi üzerinde kupür değeri ve ‘TL’ harfleri belirerek kırmızı renkte parlama verir.

- Emniyet şeridinde 5-10 TL için mavi, 20-50 TL için kırmızı, 100-200 TL için sarı renkte parlama görülür.

- ‘Kırmızı’ seri ve sıra numarasında ‘canlı ve parlak kırmızı’, ‘siyah’ seri ve sıra numarasında ‘sarımsı yeşil’ parlama görülür.

- Banknot kâğıdı UV ışık altında parlama yapmaz.





