TL’yi Başbakan tanıtacak

Merkez Bankası (MB), Türkiye'nin üç yıl önce tanıştığı YTL'nin 'Y'sinin kaldırılması operasyonu için düğmeye bastı. Yılbaşında kullanıma girecek Türk Lirası'nın tanıtımını kabul etmesi halinde Başbakan Tayyip Erdoğan yapacak.



Zaman gazetesinin haberine göre Başbakan ile dün görüşen MB Başkanı Durmuş Yılmaz, 1 Ocak 2009'da kullanıma girecek TL'lerin tanıtımını yapma davetinde bulundu. Davetin kabul edilmesi halinde Başbakan Erdoğan 2004 yılında YTL'ye geçişte olduğu gibi TL'ye geçişin tanıtımında da yer alacak. Ekim ayında gerçekleştirilecek toplantıda Yunus Emre gibi önemli şahsiyetlerin yer aldığı Türk Lirası'nın bir ucundan Erdoğan diğer ucundan ise Yılmaz tutacak. Geçiş operasyonunu büyük bir titizlikle yürüten MB, yılbaşında kullanıma girecek Türk Lirası'nı gizli tutuyor. Edinilen bilgilere göre her türlü kalpazanlık girişimlerini önlemek için TL'ler ilk olarak Başbakan'ın katılacağı toplantıda kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan bugün MB'de yapılacak toplantıda



Başbakan ile dün görüşen MB Başkanı Durmuş Yılmaz, 1 Ocak 2009'da kullanıma girecek TL'lerin tanıtımını yapma davetinde bulundu. Davetin kabul edilmesi halinde Başbakan Erdoğan 2004 yılında YTL'ye geçişte olduğu gibi TL'ye geçişin tanıtımında da yer alacak. Ekim ayında gerçekleştirilecek toplantıda Yunus Emre gibi önemli şahsiyetlerin yer aldığı Türk Lirası'nın bir ucundan Erdoğan diğer ucundan ise Yılmaz tutacak. Geçiş operasyonunu büyük bir titizlikle yürüten MB, yılbaşında kullanıma girecek Türk Lirası'nı gizli tutuyor.



Edinilen bilgilere göre her türlü kalpazanlık girişimlerini önlemek için TL'ler ilk olarak Başbakan'ın katılacağı toplantıda kamuoyu ile paylaşılacak. Öte yandan bugün MB'de yapılacak toplantıda ise tanıtıma ilişkin bilgiler verilecek. Bütçeden kampanya için 1 milyon YTL ayrılmıştı. Kampanya kapsamında öncelikli olarak özel bir şirkete vatandaşın bu konudaki bilgisini ölçmek için anket yaptırıldı. Anketten çıkan sonuç kamuoyu ile paylaşılarak tanıtım stratejisi tekrar elden geçirilecek. Ekim ayına kadar "2009'da TL'ye geçiyoruz biliyor musunuz?" gibi sloganların yer aldığı reklam kampanyası devam edecek. Sonrasında yeni yüzlerin ve farklı güvenlik özelliklerinin yer aldığı Türk Lirası kamuoyu ile paylaşılacak. Kampanyada öncelik teknoloji kullanımına yatkın olmayanlara verilecek. Özellikle 60 yaş ve üstünde olan, kırsal bölgelerde yaşayan, eğitim düzeyi düşük grup ile çocuklar ve görme özürlülere ağırlık verilecek.



Tanıtım sürecinin toplumun tüm kesimlerini kapsaması için gerekli tüm iletişim araçları kullanılacak. Kampanya sürecinde tanıtım kitapçıklarının yanı sıra afiş, poster, broşür ve etiket hazırlanacak. Televizyon ve radyo başta olmak üzere medya hizmetlerinden yararlanılacak. Özellikle de yerel medyanın bilgilendirilmesi sağlanacak.



Kalpazanlara karşı teknolojik koruma, kağıt 1 YTL tarihe karışacak



E9 Emisyon Grubu adını taşıyacak Türk Lirası banknotlarda boyut, renk, tasarım, güvenlik özellikleri ve resimler değişime uğrayacak. Sahteciliğe karşı dünyadaki teknolojik gelişmelere uygun olarak yeni geliştirilmiş güvenlik önlemlerine de yer verilecek. Merkez Bankası'ndan edinilen bilgilere göre öncelikli olarak fazla kullanılmayan kağıt 1 Yeni Türk Lirası yerini 200 TL'ye bırakacak. Özellikle madeni 1 YTL başta olmak üzere madeni paraların kullanımı teşvik edilecek. Türk Lirası'na geçişle birlikte kağıt paraların üzerindeki resimler de değişime uğrayacak. Türk tarihinde önemli yer edinmiş şair, matematikçi, düşünür, müzik ve sanat tarihi ile ilgili önemli şahsiyetler de yeni parada yerini alacak.



Kosova parası için Türkiye'den destek



Bağımsızlığını 17 Şubat'ta ilan eden Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çerçevesi genişliyor. Altı ay önce bağımsızlığını ilan etmesine rağmen ulusal parası olmayan ve para birimi olarak Euro'yu kullanan Kosova'ya, Türkiye bu konuda da desteğini esirgemeyecek. Geçen hafta sonu Kosova'da bulunan Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, talep gelmesi halinde Kosova'nın ulusal para birimine geçmesi konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yetkililerinin iki hafta önce bu ülkede bankacılık konusunda görüşme yaptığını aktaran Ekren, "Kamunun ekonomi yönetimindeki tüm birimleri kendi bilgi, birikim, deneyim ve tecrübelerini aktarma konusunda Kosova'ya her türlü desteği verecektir." dedi.



Kosova'da 2008 yılı için öngörülen kişi başına milli gelir bin 573 Euro. Türkiye ile Kosova arasındaki ticaret hacmi ise 95 milyon dolar. Ülkede sermayesinin yüzde 50'si Türk olan Türk Ekonomi Bankası ve Çalık Holding'in yüzde 60'ına sahip olduğu BKT Bankası faaliyet gösteriyor. Kosova ziyaretinde Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) yetkilileri detaylı bir birifing verdi. Öncelikli olarak ülkenin altyapı ve enerji yatırımına ihtiyaç duyulduğunun vurgulandığı brifingde dinî konulara da değinildi. Brifingde Arnavutça, Türkçe, Boşnakça olmak üzere TİKA tarafından 'Son Peygamber' kitabının çevirilerinin yapılarak halka dağıtıldığı belirtildi. Kosova'da misyonerlik faaliyetlerinin çok fazla olduğuna vurgu yapılırken, 800'ün üzerinde misyonerlik faaliyeti olduğuna dikkat çekildi. 2000 din görevlisinin Kosova'daki 700 camide görev yaptığına işaret edilen brifingde, bu görevlilerin yüzde 95'inin Türkiye'de yetişmediklerine dikkat çekilerek, Türkiye'de yetişmiş din görevlileri istendi.