TL'ye simge aranıyor!

T24 - Merkez Bankası, Türk Lirası’nın tanıtılması ve tüm dünyada bilinirliğinin artırılması için dolar, Euro ve sterlinde olduğu gibi anlaşılabilir, özgün, estetik, elle yazımı kolay ve akılda kalıcı bir şekilde simge belirlemek üzere TL simge yarışması düzenledi.
Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı katılabilecek ve her bir yarışmacı üç eser gönderebilecek. Yarışmada birinci gelen eser sahibine 25 bin lira ödül verilirken, üç esere de 2 bin 500'er lira teşvik ödülü verilecek.
Eserler 3-31 Ekim tarihleri arasında Merkez Bankası'na ulaştırılacak. Jüride Merkez Bankası bürokratları ve akademisyenler görev yapacak. Yarışma sonuçları 19 Aralık 2011 tarihinde açıklanacak.