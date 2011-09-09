TL'ye simge aranıyor!

T24

Yarışmaya 18 yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı katılabilecek ve her bir yarışmacı üç eser gönderebilecek. Yarışmada birinci gelen eser sahibine 25 bin lira ödül verilirken, üç esere de 2 bin 500'er lira teşvik ödülü verilecek.Eserler 3-31 Ekim tarihleri arasında Merkez Bankası'na ulaştırılacak. Jüride Merkez Bankası bürokratları ve akademisyenler görev yapacak. Yarışma sonuçları 19 Aralık 2011 tarihinde açıklanacak.