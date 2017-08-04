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Ekonomi

"TL'nin güçlenmesi için fırsat penceresi geride kaldı"

İsviçre Bankalar Birliği: Türk Lirası'nın güçlenmesi için kilit önemdeki fırsat penceresinin büyük bir ihtimalle geçmiş olduğunu düşünüyoruz

04 Ağustos 2017 13:38

Merkezi İsviçre'nin Zürih ve Basel kentlerinde bulunan  dünyanın en büyük finans şirketlerinden USB (İsviçre Bankalar Birliği) stratejistleri Perşembe günkü e-posta notunda Türk Lirası'na ilişkin değerlendirmelerde "Türk Lirası'nın güçlenmesi için kilit önemdeki fırsat penceresinin büyük bir ihtimalle geçmiş olduğunu düşünüyoruz" ifadesi yer aldı.

Cari açığın finansmanındaki zayıflıklar, önemli ticaret ortaklarıyla zayıflayan ilişkiler ve ılımlı reel faizlerin büyük bir ihtimalle TL'yi kısıtlayacağı belirtildi.

Notta, Daha fazla (beklenmedik) Merkez Bankası sıkılaştırmasının veya ihracatta ardı ardına güçlü bir hızlanmanın yukarı yönlü riskleri oluşturduğu işaret edildi 

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