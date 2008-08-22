TL ‘Yunus Emre’ ile dönüyor

Piyasaya üç yıl önce sürülen YTL yıl sonunda tedavülden kalkıyor. 1 Ocak 2009'dan itibaren paradaki 'Y' ibaresi kalkacak ve yeniden Türk Lirası dönemi başlayacak. Yeni yıldan itibaren 200 TL'lik banknotlar tedavüle girecek.



Edinilen bilgiye göre banknotlarda boyut, renk, tasarım ve güvenlik özellikleri açısından da değişikliğe gidilecek. Çok fazla rağbet görmeyen kâğıt 1 YTL piyasadan çekilirken, 200 TL'lik yeni banknotlar çıkarılacak Kâğıt paralardaki resimlerde de değişim yaşanırken Türk tarihinde önemli yer edinmiş şair, matematikçi, düşünür, müzik ve sanat tarihi ile ilgili önemli şahsiyetler yeni paraların üzerinde hayat bulacak.



Bu isimlerden birinin Türk dil ve edebiyatının en büyük şairlerinden Yunus Emre olacağı ifade ediliyor. Gündeme gelen bir diğer ismin ise Erzurum'un düşman işgalinden kurtarılmasında önemli başarılar elde eden Nene Hatun olduğu öğrenildi.



Hazine Müsteşarlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 YKr madeni paralar 31 Aralık 2009 tarihinde tedavülden kaldırılacak. 1 TL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Krş madeni paralar 1 Ocak 2009 tarihinde tedavüle çıkarılacak.



Halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 YKr madeni paralar, tedavüle çıkarılacak yeni madeni paralarla, 1 Ocak 2009-31 Aralık 2009 tarihleri arasında, birlikte tedavülde olacak.



