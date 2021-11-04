TL'nin reel değeri ekimde geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reel efektif döviz kurunu (REK) açıkladı. Reel efektif döviz kuru ekimde bir önceki aya kıyasla Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 2,56 puan azalarak 60,37'ye indi. Endeks, eylülde 62,93 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,12 puan gerileyerek 78,90'dan 77,78'e düştü.

Türk lirasının değeri, ekimde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,17 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,38 puan arttı.

REK nedir?

Türkiye’nin dış ticaret ilişkisi içinde bulunduğu ülkeler içerisinde önemli paya sahip olanların para birimlerinden oluşan sepete göre TL’nin ağırlıklı ortalama değeri, ‘nominal efektif döviz kuru’nu verir. Bunun fiyat etkilerinden arındırılması sonucu bulunan ortalamaya da reel efektif döviz kuru denir.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.