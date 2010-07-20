TL kredileri 335.6 milyar liraya ulaştı

T24- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Genel Sekreteri Ekrem Keskin, bankacılık sisteminin büyüdüğünü ve ekonomik büyümeyi finanse etmeye devam ettiğini belirterek, sektörde TL cinsi kredilerde büyüme hızının Haziran sonunda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 335.6 milyar liraya ulaştığını, ancak yılın geri kalanında büyüme temposunun kredilerde bir miktar ivme kaybedeceğini ifade etti.



Türkiye Bankalar Birliği tarafından (TBB) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yayımladığı günlük veriler baz alınarak hazırlanan bankacılık sektörüne ilişkin 2010 yılının ilk yarısındaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda konuşan Keskin, "Bankacılık sisteminin özel sektöre açtığı krediler kamuya açtığı kredilerden daha hızlı büyümüş. Ayrıca sorunlu kredilerde düşüş var. TL'ye talep son derece güçlü. TL mevduatlarda büyüme devam ediyor" diye konuştu.



TBB'nin bankacılık sektörüne ilişkin 2010 yılının ilk yarısındaki gelişmeleri içeren raporuna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı yılın ilk yarısında 586.3 milyar lira, kredileri ise 460.8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakamlar 2009 sonunda sırasıyla 531.5 milyar lira ve 396.8 milyar lira olarak gerçekleşmişti.



TBB'nin düzenlediği basın toplantısında bankacılık sektöründe 2009 yılı sonunda 3.9 milyar lira olan net takipteki alacakların yılın ilk yarısında ise 3 milyar lira olarak gerçekleştiği belirtildi. Tüm bankalar için takipteki alacakların (brüt) kredilere oranı ise 2009 sonında yüzde 5.5 olarak gerçekleşirken, ilk 6 ayda yüzde 4.5 olarak gerçekleşti.