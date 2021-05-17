TL dolar karşısında haftaya yüzde 1’in üzerinde değer kazanarak başladı

Ekonomi Servisi

Dolar haftaya 8.30 TL seviyesine gerileyerek başladı. TL'nin günlük değer kazancı yüzde 1.2'yi buldu; geçen perşembeden bu yana yüzde 2'yi geçti. Dolar öğle saatlerinde biraz değer kazanarak 8.36 TL’ye yükseldi.

Dolar geçen hafta Amerika’da enflasyonun beklenenden hızlı arttığı kaygılarıyla 8.51 TL’ye kadar yükselmişti.

Gözler FED tutanaklarında

ABD’de tüketici enflasyonunun nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artış kaydetmesi, pandemide ekonomiyi desteklemek için uygulamaya konan gevşek para politikası önlemlerinin beklenenden önce geri çekileceği endişesi yaratıyor. Bu hafta piyasaların bu konudaki gelişmeleri takip edeceği ve çarşamba günü açıklanacak olan Amerikan Merkez Bankası (FED) Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarının yakından izleneceği kaydedildi.