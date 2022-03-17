TKP: Milletvekili seçimlerine kendi program, ad ve adaylarımızla katılacağız

Türkiye Komünist Partisi tarafından gündeme ilişkin yapılan kapsamlı açıklamada, “TKP milletvekili seçimlerine kendi program, ad ve adaylarıyla katılacaktır. TKP bu doğrultuda son derece yapıcı bir tutum sergileyecek ancak başka bir partiyi desteklemek ya da adaylarını başka bir partinin listesinden göstermek gibi bir yöntemi gündemine almayacaktır” denildi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), gündeme ve yaklaşan seçimlere ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yazıyı yayınladı.

Partinin internet sitesinden yayınlanan “İnsanca bir düzenin kurulması yarının değil bugünün acil görevidir” başlıklı açıklama, 23 ana maddeden oluşurken, son maddede seçimlere dair 10 alt madde yer aldı.

TKP’nin milletvekili pazarlıklarına girmeyeceğinin ve seçime kendi programı, adı ve adaylarıyla katılacağının belirtildiği açıklamada, “Sömürüye, emperyalizme ve gericiliğe karşı kararlı ve ortak bir duruş sergileyen partilerin işbirliklerini oy pusulasına da yansıtmaları ve bir seçim ittifakı oluşturmaları elbette mümkün ve yararlıdır. TKP bu doğrultuda son derece yapıcı bir tutum sergileyecek ancak başka bir partiyi desteklemek ya da adaylarını başka bir partinin listesinden göstermek gibi bir yöntemi gündemine almayacaktır” denildi.

"Geniş bir toplumsal hareket yaratılmalı"

Açıklamada SOL Parti ve EMEP ile kurulan ilişkiye de değinilerek, “Üç partinin her birinin bu konuda aynı hassasiyetleri paylaşması nedeniyle belli bir olgunluğa kavuştu ve kamuoyunda heyecan yarattı. Farklı tarihsel geleneklerden gelen, değişik siyasi ve ideolojik hareket noktalarına sahip olan bu üç partinin sömürüye, emperyalizme ve dinciliğe karşı güçlerini birleştirmesi ve önümüzdeki dönem bu eksende geniş bir toplumsal hareketin yaratılması için çaba harcaması büyük bir kazanımdır” ifadeleri kullanıldı. Öte yandan, “Solda yürütülecek işbirliği çalışmalarının kendisini seçimlerle sınırlamaması, hatta merkeze seçimleri koymaması, Türkiye’de emekçi halkın mücadelesi açısından yaşamsal önemdedir. Seçimler ancak örgütlü bir halk hareketi yaratıldığında anlam kazanacaktır” mesajı verildi.

Muhalefete eleştiri

TKP’nin açıklamasında muhalefete yönelik eleştirilerde yer aldı. “Türkiye’nin sorunlarının kaynağı tek başına Erdoğan değil Türkiye’deki sömürü düzenidir. Bir sorun olarak Erdoğan’ı yaratan da bu sömürü düzenidir” tespitinin yer aldığı açıklamada, muhalefetin “AKP’lileştiği” ve Erdoğan’ı meşrulaştırdığı kaydedildi.

TKP, seçimdeki temel yaklaşımına ilişkin şu vurguyu yaptı:

“TKP yaklaşmakta olan seçimleri kendi başına ayrı bir mesele olarak değil, sömürüye, emperyalizme ve gericiliğe karşı mücadelenin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu anlamda partimizin bu ilkeleri geriye düşürecek bir seçim politikası izlemesi hiçbir biçimde söz konusu değildir.”