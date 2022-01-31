TKP Genel Sekreteri Okuyan: Türkiye'nin önünden Erdoğan çekilsin ki alternatifin çözüm olmadığını halk görsün deriz ve Kılıçdaroğlu için oy isteriz

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini belirterek, "Türkiye'nin önünden Erdoğan çekilsin ki alternatifin çözüm olmadığını halk görsün' deriz ve Kılıçdaroğlu için oy isteriz" dedi.

Flash TV'de yayınlanan Hafta Sonu Gündem programının konuğu olan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, "TKP muhalefete yönelik tüm eleştirilerine rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ikinci turda baş başa kalacak Millet İttifakı adayını acaba destekler mi diye merak ediyoruz. Değişik isimler var ama Kemal Kılıçdaroğlu öne çıkıyor. Her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler misiniz?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Kılıçdaroğlu için oy isteriz"

"Çok net söyleyeceğim anlaşılsın diye. İkinci turda diyelim ki Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yan yana geldiler. Biz Erdoğan'a ilişkin sözümüzü zaten söylüyoruz. Kılıçdaroğlu ve genel olarak muhalefete ilişkin sözümüzü gene çok net bir biçimde söyleriz. Ama 'Türkiye'nin önünden Erdoğan çekilsin ki alternatifin çözüm olmadığını halk görsün' deriz ve Kılıçdaroğlu için oy isteriz."

Okuyan, sözlerinin devamında da, "Erdoğan'ın psikolojik bir bariyer haline geldiğini, engel haline geldiğini görüyoruz. Yani normalin ötesine geçti. İkincisi, bugünkü muhalefetin Türkiye'de yaldızının dökülmesi 6 aydır, 1 yıldır. Oraya hazırlanmamız gerekiyor. O yüzden yanlış anlaşılmasın, biz sözümüzü söyleyeceğiz gene" ifadelerini kullandı.