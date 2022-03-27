TKP Genel Sekreteri Okuyan: Türkiye’nin en zengin yüzde 10’u gelirimizin yüzde 50’sine el koyuyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Meselenin kaynağında yatan şey, Türkiye’nin en zengin yüzde 10’u gelirimizin yüzde 50’sine el koyuyor. İşte her gün canımızı sıkan olayların temelinde bu var. Bu adaletsizlik nereden geliyor? Çünkü Türkiye’de ülkenin zenginlikleri bir avuç insanın elinde” dedi.

TKP, bugün Ankara Sincan’da; milletvekili aday adaylarını tanıttı. Toplantıda; TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan ve TKP’nin milletvekili aday adayları konuştu. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, özetle şunları söyledi:

“Meselenin kaynağında yatan şey, Türkiye’nin en zengin yüzde 10’u gelirimizin yüzde 50’sine el koyuyor. İşte her gün canımızı sıkan olayların temelinde bu var. Bu adaletsizlik nereden geliyor? Çünkü Türkiye’de ülkenin zenginlikleri bir avuç insanın elinde.

Hepimiz elektrik ve doğal gaz zamlarından dolayı 3 aydır perişan durumdayız. EnerjiSa’nın net kârı 2,8 milyar TL geçtiğimiz sene. Meselemiz bu eşitsizliği yaratan sistem. Bu ekonominin yaşamsal sektörlerinde özel sektörün kârı düşünüldüğü için biz bu eşitsizliğe mahkum ediliyoruz. Türkiye’de özel sektörün egemenliğine dokunmadan temel sorunlarımızı çözeceğini söyleyen herkes yalan söyler.

"Bizim düşmanımız belli, kapitalizm ve emperyalizm"

"Türkiye’de değil yalnız, dünyanın her yerinde eşitsizlik hakim. Bu eşitsizliği sorgulamadığımız sürece yaşadığımız tüm sorunlar devam edecek. Her şeyi çözeriz. İnsanların hepsi kardeşçe yaşar. Fakat patron sınıfıyla yaşayamayız, sömürücüler ile sömürülenler birlikte, kardeşçe yaşayamaz. Dünyadaki yoksulluğun sebebi olan sermaye sınıfıyla barışmayacağız. Bizim düşmanımız belli, kapitalizm ve emperyalizm.”

Okuyan’dan sonra konuşan TKP Merkez Konseyi üyesi Ali Ufuk Arikan ise Ankara’nın tüm mahallelerinde emekçi halkın temsilcilerini seçmek için kolları sıvadıklarını ve emekçi halkın gerçek temsilcilerinin, emekçilerin siyaset yapmasının bu ülkeyi değiştireceğini söyledi.

Arikan’ın ardından motokurye, inşaat işçisi ve emekli milletvekili adayları, kendilerini tanıttı. (ANKA)