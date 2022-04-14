TKP'den 1 Mayıs çağrısı: Bu karanlığı geriletecek olan tek güç biz emekçilerin ellerindedir

TKP, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi bir çağrı yayımladı. Açıklamada, "TKP 1 Mayıs 2022 günü tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor" denildi.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

"Adaletsiz ve acımasız bir düzen hüküm sürüyor dünyada ve ülkemizde. Küçük bir azınlığın zenginliklerin çoğunluğuna el koyduğu, insan hayatının ve doğal yaşamın o küçük azınlığın çıkarları için hiçe sayıldığı bir düzen. Savaşları, ırkçılığı, hırsızlığı, yobazlığı, baskı ve zorbalığı hak sayan bir düzen.

Bugün geçinemiyorsak, Sefalet içindeysek, Tehdit altındaysa kadınlar, çocuklar, insan ve doğa, Emekçilerin yüzü gülmez hâle gelmişse, Bilelim ki sömürü düzenidir tüm bunlara sebep!

Ekmeğimizi kazanmak, hakkımız olanı almak, insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek, doğayla barışık, kardeşçe yan yana durabilmek için bu düzenden kurtulmalıyız.

Ayağa kalkmalı, yan yana gelmeli, emekçilerin sesini ve gücünü dosta düşmana göstermeliyiz. Bilelim ki bu karanlığı geriletecek olan tek güç biz emekçilerin ellerindedir. Bilelim ki sadece işçi ve emekçilerin örgütlü gücü bu yağma ve sömürüye son verecektir.

Türkiye Komünist Partisi 1 Mayıs 2022 günü tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışması!"