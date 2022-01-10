Fatih Yaşlı: Bir yazım hakkında gözaltına alındığımı sanıyordum, ama gerekçe Feyza Öznur isimli Pelikan trollünün videosuna yaptığım yorummuş

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Danışma Kurulu üyesi, soL Haber Portalı yazarı ve akademisyen Fatih Yaşlı gözaltına alındı. Daha sona serbest bırakılan Yaşlı, "Bir yazım hakkında gözaltına alındığımı sanıyordum, ama gerekçe Feyza Öznur isimli Pelikan trollünün videosuna yaptığım yorummuş" açıklamasını yaptı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi ve yazar Fatih Yaşlı, bugün Ankara’da gözaltına alındı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), sosyal medya hesabından, “TKP Danışma Kurulu üyesi Fatih Yaşlı, Sol Haber Portalı’ndaki yazıları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Bu hukuksuz gözaltıyı protesto ediyoruz. Süreçle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşacağız" paylaşımını yaptı.

Yaşlı da daha sonra “Adliyedeyim, bir yazı nedeniyle alındım. Birazdan bırakacaklar” tweetini paylaşdı. Sol Haber, yazarları Yaşlı'nın adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Serbest bırakılmasının ardından Yaşlı şu ifadeleri kullandı:

"Bir yazım hakkında devam eden soruşturmadan gözaltına alındığımı sanıyordum ama gerekçe Feyza Öznur isimli Pelikan trollünün yoksul halkla dalga geçen videosuna yaptığım "haysiyetsizlik müsameresi"yorumuymuş. Bu müsamereyle kavgaya devam edeceğiz. Arayan soran herkese teşekkürler.

Kendisinin gelen tepkiler üzerine sildiği video için ben gözaltına alındım, peki bu haysiyetsizlik müsameresi değilse nedir?"

Yaşlı, Öznur'un videosunu, "BBC'nin ekonomik krizle ilgili çektiği 'geçinemeyenler' adlı haber dizisi ile dalga geçiyor aklınca. Pelikan'ın yalısında çekmişler videoyu. memlekette insanlar açlıktan, yoksulluktan intihar ediyor, bunlar da haysiyetsizlik müsameresi sergiliyor." sözleriyle eleştirmişti.