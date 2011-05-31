-TKBL'DE EN YÜKSEK GELİR FENERBAHÇE'YE ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) şampiyonu Fenerbahçe, İddaa'dan sezon boyunca isim hakkı bedeli olarak 1 milyon 663 bin 800 lira alarak, en yüksek geliri elde etti. Normal sezonu ilk sırada tamamlayan ve final serisinde sarı-lacivertli rakibe elenen Galatasaray Medical Park, Beşiktaş Cola Turka ve Panküp Kayseri Şeker, gelir sıralamasında Fenerbahçe'nin ardından sıralandı. Galatasaray Medical Park, elde ettiği 1 milyon 298 bin liralık gelirle listenin 2. sırasında yer alırken, play-off çeyrek finalinde Panküp Kayseri Şeker'e elenen Beşiktaş Cola Turka, 625 bin 400 lirayı kasasına aktarırken, 3. sırada kaldı. -EN AZ KAZANAN ALANYA BELEDİYESİ- İddaa'nın toplam 6 milyon 879 bin 400 lira isim hakkı bedeli dağıttığı ligde, en az gelir elde eden kulüp ligden düşen takımlar arasında yer alan Alanya Belediyesi oldu. Alanya Belediyesi, toplam 165 bin 200 liralık kazancıyla listenin sonunda yer aldı.