-TKBL'DE 31. ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 09.04.2011 - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) Galatasaray Medical Park ile Fenerbahçe arasında yarın başlayacak play-off final serisi sonunda ligin 31. şampiyonu belli olacak. Son 5 sezonun şampiyonu Fenerbahçe'nin ligde 8 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geçen sezon da finalde karşılaştığı ezeli rakibi Galatasaray'ı 3-0 ile geçerek, üst üste 5. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İlk şampiyonluğunu 1998-99 sezonda yaşayan Fenerbahçe, 2001-2002, 2003-2004, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 sezonlarında şampiyon oldu. -REKORLAR GALATASARAY'DA- Bayan basketbolunun lig tarihinde, 11 kez ile en fazla şampiyon olma unvanı Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 1989-90 ile 1997-98 sezonları arasında üst üste 9 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürerek rekor kırdı. Ligde en son 1999-2000 sezonunda şampiyon olan Galatasaray, 11 yıldır şampiyonluğa hasret kaldı. -BEŞİKTAŞ VE ODTÜ'NÜN 3'ER ŞAMPİYONLUĞU VAR- Bayanlarda lig tarihinde Beşiktaş ve ODTÜ 3'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ Spor 2'şer, İÜSBK da 1 kez şampiyonluk elde etti.