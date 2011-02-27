-TJK'YA YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) olağan genel kurul toplantısında Ömer Faruk Girgin, başkanlığa seçildi. Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında, 105 oy kullanılan ilk tur oylamada başkan adaylarından Şükrü Erdem 36, Ömer Faruk Girgin 35, Cüneyt Çalıcıoğlu ise 31 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı. Eski başkan Behçet Homurlu'nun yeniden aday olmadığı genel kurulda, ilk tur oylama sonucunda en fazla oyu alan iki başkan adayı ikinci tura kaldı. 104 kişinin oy kullandığı ikinci tur oylamada 63 oy alan Ömer Faruk Girgin, TJK'nın yeni başkanı olurken, Şükrü Erdem'e ise 41 oy verildi. Girgin, 1999-2004 yılları arasında da TJK'da başkanlık yapmıştı. Başkanlık seçiminin ardından yeni yönetim kurulu üyelerinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hücum Tulgar (53 oy), Uğur Alp Atan (52 oy), Necati Demirkol (51 oy), Hakan Yücetürk (45 oy), M. Doruk Yılmaz (44) ve Nusret Balkaroğlu (44 oy). Yedek Üyeler: Baran Cemiloğlu (41 oy), Cengizhan Gödek (41 oy), Francesco Sponza (38 oy), Selman Taşbek (36 oy) ve Levent Kitaçı (35 oy).