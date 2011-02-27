T24 LogoT24 Logo
Spor

TJK'YA YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A)

27 Şubat 2011 19:21

-TJK'YA YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) olağan genel kurul toplantısında Ömer Faruk Girgin, başkanlığa seçildi.  Veliefendi Hipodromu Şeref Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısında, 105 oy kullanılan ilk tur oylamada başkan adaylarından Şükrü Erdem 36, Ömer Faruk Girgin 35, Cüneyt Çalıcıoğlu ise 31 oy alırken, 3 oy geçersiz sayıldı.  Eski başkan Behçet Homurlu'nun yeniden aday olmadığı genel kurulda, ilk tur oylama sonucunda en fazla oyu alan iki başkan adayı ikinci tura kaldı. 104 kişinin oy kullandığı ikinci tur oylamada 63 oy alan Ömer Faruk Girgin, TJK'nın yeni başkanı olurken, Şükrü Erdem'e ise 41 oy verildi. Girgin, 1999-2004 yılları arasında da TJK'da başkanlık yapmıştı.  Başkanlık seçiminin ardından yeni yönetim kurulu üyelerinin oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesi yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hücum Tulgar (53 oy), Uğur Alp Atan (52 oy), Necati Demirkol (51 oy), Hakan Yücetürk (45 oy), M. Doruk Yılmaz (44) ve Nusret Balkaroğlu (44 oy).  Yedek Üyeler: Baran Cemiloğlu (41 oy), Cengizhan Gödek (41 oy), Francesco Sponza (38 oy), Selman Taşbek (36 oy) ve Levent Kitaçı (35 oy).

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24