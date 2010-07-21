-TJK KOŞUSU YARIN İRLANDA'DA YAPILACAK İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - At yarışlarında Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Koşusu yarın İrlanda'da yapılacak. TJK'dan yapılan açıklamaya göre, Leopardstown Hipodromu'nda TSİ 21.30'da başlayacak TJK Koşusu, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atları arasında çim pistte ve 2000 metre mesafede koşulacak. Koşuya, dünyanın ileri gelen ekürilerinden Khalid Abdullah, John Magnier, Michael Tabor'un safkanlarının da içinde bulunduğu 17 İngiliz atının kayıt yaptırdığı bildirildi. Birincilik ikramiyesi 39 bin avro olan yarışta, kazanan atın ilgililerine ödüllerini vermek üzere TJK Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Homurlu Leopardstown'da bulunacak.