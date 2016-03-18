T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Tiyatroda telefon kullanan seyirciye lazerli önlem

Demet Evgar da seyircilerden fotoğraf çekilmeme isteğinde bulunmuş, "Bu çok ayıp bir şey" demişti

18 Mart 2016 22:21

Londra'daki Jermyn Street Tiyatrosu, oyun seyrederken dahi cep telefonu ile uğraşan seyirciler için 'lazer ışıklı' bir önlem geliştirdi. Buna göre görevliler, telefonu ile uğraşan kişilere lazer tutarak rahatsız ediyor ve eylemeni sonlandırmasını istiyor.

Radikal'in haberine göre, Londra 'da bir West End tiyatrosu olan 'Jermyn Street' adlı tiyatro , oyun sırasında cep telefonlarını kullanan seyirciyi, üzerlerine lazer ışık tutatak uyarma kararı aldı. Amaç, diğer seyircileri ve oyuncuları rahatsız eden kullanıcıların 'utandırılarak' eylemlerini sona erdirmek. 

Jermyn Street Tiyatrosu'nun sanat direktörü Anthony Biggs, gösterimler esnasında telefon kullanımının çok sinir bozucu bir şey olduğuna dikkat çekiyor ve telefon kullananları lazer ışığıyla uyarma yönteminin Çin’deki Büyük Şanghay Tiyatrosu ve Pekin’deki Ulusal Performans Sanatları Merkezi’nde halihazırda kullanılmakta olduğunu anımsatıyor. Performanslar sırasında telefon kullanılmasının hem izleyicileri, hem de sanatçıları etkilediğini söyleyen Biggs, lazer kullanımının insanları utandıracağını ve oyunlarda telefon kullanımının önüne geçeceğini düşündüklerini söylüyor.

Yaptıkları şeyin yasal olmama ihtimalini de düşündüklerini söyleyen Biggs,"Telefonlarını her zaman kullanabilmek insanların hakkı" diyor. Uygulamanın zararlı yönüne de dikkat çeken sanat yönetmeni en çok çekindikleri şeyin, lazer ışığının telefondan kullanıcının gözüne yansıyarak, insanlara zarar verme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

2014'te meydana gelmiş bir olayı aktaran Biggs, bir aktörün sürekli olarak telefonunu kullanan bir izleyicinin kendini filme çektiğine inandığı için performansını yarıda kestiğini anlatıyor. Performansının büyük bir kısmında yarı çıplak olan oyuncunun bu sebepten ötürü rahatsız olmuş olabileceğini ekliyor. 

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Evgar da seyircilerin oyun esnasında sürekli cep telefonu kullanmalarıyla ilgili bir tweet atmıştı. Şu sıralar '39 Basamak' adlı oyunla sahnede olan Evgar, "Seyirciden bi isteğim olacak. Lütfen ama lütfen oyunda fotoğraf çekmeyin. Bu çok ayıp bişey. Kendinize 2 saat telefonsuz bi lüks yaşatın." diye yazmıştı.

ETİKETLER

lazertiyatro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24