Tiyatroda telefon kullanan seyirciye lazerli önlem

Londra'daki Jermyn Street Tiyatrosu, oyun seyrederken dahi cep telefonu ile uğraşan seyirciler için 'lazer ışıklı' bir önlem geliştirdi. Buna göre görevliler, telefonu ile uğraşan kişilere lazer tutarak rahatsız ediyor ve eylemeni sonlandırmasını istiyor.

Radikal'in haberine göre, Londra 'da bir West End tiyatrosu olan 'Jermyn Street' adlı tiyatro , oyun sırasında cep telefonlarını kullanan seyirciyi, üzerlerine lazer ışık tutatak uyarma kararı aldı. Amaç, diğer seyircileri ve oyuncuları rahatsız eden kullanıcıların 'utandırılarak' eylemlerini sona erdirmek.

Jermyn Street Tiyatrosu'nun sanat direktörü Anthony Biggs, gösterimler esnasında telefon kullanımının çok sinir bozucu bir şey olduğuna dikkat çekiyor ve telefon kullananları lazer ışığıyla uyarma yönteminin Çin’deki Büyük Şanghay Tiyatrosu ve Pekin’deki Ulusal Performans Sanatları Merkezi’nde halihazırda kullanılmakta olduğunu anımsatıyor. Performanslar sırasında telefon kullanılmasının hem izleyicileri, hem de sanatçıları etkilediğini söyleyen Biggs, lazer kullanımının insanları utandıracağını ve oyunlarda telefon kullanımının önüne geçeceğini düşündüklerini söylüyor.

Yaptıkları şeyin yasal olmama ihtimalini de düşündüklerini söyleyen Biggs,"Telefonlarını her zaman kullanabilmek insanların hakkı" diyor. Uygulamanın zararlı yönüne de dikkat çeken sanat yönetmeni en çok çekindikleri şeyin, lazer ışığının telefondan kullanıcının gözüne yansıyarak, insanlara zarar verme ihtimalinin olduğunu vurguladı.

2014'te meydana gelmiş bir olayı aktaran Biggs, bir aktörün sürekli olarak telefonunu kullanan bir izleyicinin kendini filme çektiğine inandığı için performansını yarıda kestiğini anlatıyor. Performansının büyük bir kısmında yarı çıplak olan oyuncunun bu sebepten ötürü rahatsız olmuş olabileceğini ekliyor.

Geçtiğimiz günlerde oyuncu Demet Evgar da seyircilerin oyun esnasında sürekli cep telefonu kullanmalarıyla ilgili bir tweet atmıştı. Şu sıralar '39 Basamak' adlı oyunla sahnede olan Evgar, "Seyirciden bi isteğim olacak. Lütfen ama lütfen oyunda fotoğraf çekmeyin. Bu çok ayıp bişey. Kendinize 2 saat telefonsuz bi lüks yaşatın." diye yazmıştı.