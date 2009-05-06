Tiyatrocular 'Küfürü Kınama Kampanyası' başlattılar

Tiyatro dünyası internet sitelerinde dolaşan küfürlerle sarsılırken yayıncılar biraraya gelip küfürlere karşı kınama kampanyası başlattı



Tiyatro yayını yapan Tiyatrodergisi.com.tr, Tiyatronline.com, Tiyatro Dünyası.com, Tiyatrom.com, Mimemis, Sahne, Teb Oyun, iatb-web.org ortak bir deklarasyon yayınlayarak tüm tiyatro camiasını ve sanat sever insanları yayınladıkları kınama metnine ortak olmaya çağırdılar.



Taraf’ın haberine göre , Yazar Coşkun Büktel’in ve Bulunmaz Tiyatro Sanat Yönetmeni Hilmi Bulunmaz’ın kişisel blog ve sitelerinde tiyatro üzerine yayın yapan sitelere ve site yayın yönetmenlerine yönelik küfürlü yazıları tiyatro yayıncılarını harekete geçirdi. Prof. Özdemir Nutku’yu, DT koordinasyon toplantısında Coşkun Büktel’in eseri gündem yapıldığında, görevi gereği Fransızca yazılmış bir “Theope ile karşılaştım, Fransızca bilenler karşılaştırsın” sözünden yola çıkarak, Nutku’nun “ben kimseyi suçlamadım sadece bir bakılmasını önerdim” açıklamasını bile dikkate almadan, akıl almaz karalamalarla uzun süredir rencide etmektedirler. Bu durumu bilen tiyatro yayıncıları, Nutku’nun tarafsız kişiliğinden yola çıkarak, Nutku’ya destek çıkmışlardır. www.tiyatrom.com yayın yönetmeni Ertuğrul Timur, www.tiyatronline.com editörü Yaşam Kaya, Tiyatro... Tiyatro... ve www.tiyatrodergisi.com.tr yayın yönetmeni Mustafa Demirkanlı DT Kurulu’nda gündeme gelen bu olayın nasıl cereyan ettiğini bildikleri için, Coşkun Büktel’in karalama kampanyalarına alet olmaktan inatla kaçınmışlardır.



Yazar Coşkun Büktel’in yakın arkadaşı Hilmi Bulunmaz da Büktel’in Özdemir Nutku’ya cephe almayan tüm tiyatro yayıncılarına karşı karalama ve linç kampanyasına girişmiştir. Tiyatrom.com sitesinde yazan tüm yazarlara küfür edecek kadar ileri gitmiştir. Hatta Theope oyununun sözde oynatılmasını engelleyen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin’e bile hakaret dolu yazılar yazmışlardır.



Hilmi Bulunmaz’ın küfürlerle dolu yazısını yayımlamadığı için Ertuğrul Timur’a yönelik linç girişimini sürdürmekten geri durmamışlardır. İnternet ortamında herkese saldırılarda bulunan Burak Caney adlı sahte kimlikteki kişinin Yaşam Kaya, Mustafa Demirkanlı ve Ertuğrul Timur olabileceğini söyleyerek “O... Çocuğu Burak Caney ve destekleyicileri” diye yazılar kaleme almışlardır. Burak Caney adlı sahte kişinin üzerinden yola çıkarak tiyatro dünyasının üç ismine tehditler ve küfürler etmişlerdir.

Bulunmaz’ın ve Büktel’in saldırıları akıl almaz boyutlara ulaşmıştır.

Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği sırf Prof. Özdemir Nutku’yu onur üyesi seçtikleri için Ku Klux Klan örgütüne benzetmekte, üyelerini aşağılamakta ve defalarca tekrarlamakta bir beis görmemektedirler. Mehmet Akan’a ve Lale Oraloğlu’na ölüm döşeğindeyken sırf dizilerde oynadıkları için hakaret eden Hilmi Bulunmaz, dizilerde oynayan tüm tiyatro insanlarına hakaret etmeyi sürdürmüş, buna karşılık dizi oyuncusu ve yazarı olan arkadaşı Coşkun Büktel’i görmezden gelmiştir.



Bu durumdan yola çıkarak yayınlanan dergi ve internet siteleri http://www.temiztiyatro.net/ adlı sitede ortak bir deklarasyon yayınlayarak, sanat çevresinden olsun ya da olmasın tüm kamuoyundan destek beklemektedirler.



