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Yaşam

Tiyatro sanatçısı Cüneyt Çalışkur vefat etti

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Cüneyt Çalışkur, 57 yaşında hayata veda etti.

29 Mart 2011 03:00

T24 - İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı Cüneyt Çalışkur, 57 yaşında hayata veda etti.

Sanatçının naaşı, yarın Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısı olan Cüneyt Çalışkur, bugün hayata gözlerini yumdu. Açıklamada Çalışkur’un ‘kendi kaleminden’ şu ifadelere yer verildi:

"Yaşamında en çok kızını sevdi. İki buçuk kez aşık oldu. Takıntıları arasında; kitap, DVD ve araba almak vardır fakat araba kullanmayı hiç sevmediği için garajda besler. İhmal edilmiş güzellikten hoşlanır. Tenisi estetiğine uygun oynamak adına, yenilgiyi dert etmez hatta bundan gizli bir zevk aldığı bile söylenebilir. Oyunlarını kafelerde yazar, sahnede sahneye koyar, evde düşünür. Kendisi için önemli konu başlıklarını Yasmi’yle paylaşır. Onu güldüren tek kadın; Şizofren Acem Kedisi. Son zamanlarda, ‘Ben ne yaptım da böyle oldum?’ diye düşünmeye devam etmektedir. Elde ettiği sonuçları, becerebilirse, ilerde yazacağı oyunlara yansıtacaktır."

Çalışkur’un naaşı, yarın Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. İstanbul’da 1954 yılında doğan Çalışkur, 1976-1977 yılında Ankara Devlet  Konservatuvarından mezun oldu. 1978 yılında Ankara Devlet Tiyatrosunda göreve  başlayan Çalışkur, 1994’te İstanbul Devlet Tiyatrosuna geçti.


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