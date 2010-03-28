Tiyatro sahnesine canlı bağlantı

T24- Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu (ABT) oyuncularından Murat Ercanlı, arkadaşları tarafından sahnede de unutulmadı, canlı telefon bağlantısı ile moral verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu oyuncularından 45 yaşındaki Murat Ercanlı, evinde kalp krizi geçirdi. Arkadaşları tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ercanlı'nın kalp damarlarından üçünün ağır hasar gördüğü belirlendi.

AA muhabirinin ziyaret ettiği Erzincanlı, by-pass ameliyatı olacağını belirterek, ''Krizden sonra beni acil serviste muayene eden doktor, 'Kalbiniz heyecana alışık olduğu için kurtulmuşsunuz' dedi. 3 gün yoğun bakımda yattım. Sonra ameliyat gününü normal odada gözetim altında beklememe karar verildi'' dedi.

Ercanlı, en büyük üzüntüsünün Dünya Tiyatrolar Günü'nde sahneye çıkamamak olduğunu ifade ederek, ''Garip bir hüzün, huzursuzluk yaşıyorum'' diye konuştu.



-HASTANE ODASINDAN BAĞLANTI-



Bu arada, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde Antalya Kültür Merkezi'nde sergilenen ''Vatan Kurtaran Şaban'' adlı oyun öncesi, seyircilere Murat Ercanlı'nın sağlık durumu anlatılarak kendisiyle canlı telefon bağlantısı kurulacağı duyurusu yapıldı.

Bağlantı sırasında herkese sevgilerini gönderen Ercanlı, ''Bünyemiz sancılansa da kalbimizin bir yanı sahnededir. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun, yakında oraya geleceğim'' dedi.

Seyircilerin uzun süre alkışladığı canlı bağlantının ardından oyun sahnelendi.