Tiyatro sahnesinde 'şike' var

T24 - Tiyatro 0.2'nin yeni sezon oyunu 'Aut' futbolda süregiden 'şike' gündemini sahnelere taşıyor. 'Aut', yılın zirve oyunlarından biri olmaya aday.





Tiyatro 0.2, son günlerde Türkiye’ nin gündemini meşgul eden önemli bir konuyu sahnelerine taşıyor: Futbolda şike! Bir grup gencin yaşantısından yola çıkan ‘Aut’, sert sahneleriyle izleyenlerde büyük bir şok yaratıyor.





Geçen günlerde prömiyer yapan ‘Aut’, 0.2’ nin zirve oyunlarından olmaya aday. Oyun, beş kişilik bir taraftar grubunun arasında geçiyor. Tuttukları takımın kalecisi önemli bir maçta hatalı gol yiyince, kulüp başkanı ve kirli ilişkilere bulaşmış kalecinin menajeri devreye girerek, gençlerden kaleciyi kaçırmalarını, kendi istedikleri bir yere getirmelerini ister. Tüm bunlar olurken, takımın taraftar grubunun bulunduğu kahvehane baskına uğrar, polis birçok kişiyi göz altına alır.





Oyunda, pis işlere maşa olan beş gencin çaresizlikleri ön plana çıkıyor. Büyük sermaye gruplarının borsada para kazanmak için düzenledikleri kaleci kaçırma oyunu; saf taraftar sevgisinin altında yatan tuzaklar; gençlerin acımasız ölümleri; x kulübünün mafya ve şike ilişkisi gösteri boyunca seyircinin yüzüne çarpıyor!





Eyüp Emre Uçaray’ın yönetmenliğini yaptığı oyunda sert kavga ve ölüm sahneleri dikkatlerden kaçmıyor. Ferit Kaya, Erkan Kolçak Köstendil, Taner Ölmez, İhsan Ceylan, Sinan Arslan, Volkan Çolpan, Eren Dinler ve İncinur Daşdemir gösteride yer alan isimler. Ayrıca oyunun yazarları Alper Kul ve Özgür Özgülgün. Oyun, 8-9-16-17-29-30 Eylül’de İkinci Kat’ta izlenebilir.







