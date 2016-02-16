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Dünya

Tiyatro oyuncusu prova sırasında samuray kılıcıyla öldürüldü!

İtalya'da bir oyuncu asılma sahnesinde hayatını kaybetmişti

16 Şubat 2016 21:11

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Daigo Kaşino adlı tiyatro oyuncu, sahneledikleri oyunun provası esnasında samuray kılıcıyla öldürüldü. 73 santim uzunluğundaki kılıcın oyuncunun karnına saplandığı belirtilirken, kılıcın gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sahnede 'kendini asan' oyuncunun beyin ölümü gerçekleşti!

 

Radikal’in AFP’den referans verdiği habere göre polis, oyuncunun ölümünün kaza olup olmadığını araştırıyor. Taito Ward adlı stüdyoda meydana gelen olayın cinayet de olabileceği belirtilirken, provadaki kimsenin Kaşino’nun kılıçla öldürülme anını görmediği ifade edildi. Kaşino’nun, yere düştükten sonra yaralandığının fark edildiği de bilgiler arasında.

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