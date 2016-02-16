Tiyatro oyuncusu prova sırasında samuray kılıcıyla öldürüldü!

Japonya’nın başkenti Tokyo’da, Daigo Kaşino adlı tiyatro oyuncu, sahneledikleri oyunun provası esnasında samuray kılıcıyla öldürüldü. 73 santim uzunluğundaki kılıcın oyuncunun karnına saplandığı belirtilirken, kılıcın gerçek olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Sahnede 'kendini asan' oyuncunun beyin ölümü gerçekleşti!

Radikal’in AFP’den referans verdiği habere göre polis, oyuncunun ölümünün kaza olup olmadığını araştırıyor. Taito Ward adlı stüdyoda meydana gelen olayın cinayet de olabileceği belirtilirken, provadaki kimsenin Kaşino’nun kılıçla öldürülme anını görmediği ifade edildi. Kaşino’nun, yere düştükten sonra yaralandığının fark edildiği de bilgiler arasında.