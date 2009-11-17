“Hollywood yıldızı kadar güzel”

Elmas, geçen günlerde Şehir Tiyatroları’nın “Romeo ve Jüliet” oyunu için yaptığı elemelere katıldı. Ancak Elmas yaklaşık 100 kadın oyuncunun da katıldığı elemelerde seçilemedi.Son olarak Petrol Ofisi’nin reklamlarında bir sunucuyu canlandıran Elmas, “Yönetmenim beni çok beğendi. Ancak oyunun en az 3 yıl süreceğini söyledi. Bu nedenle gelecek dizi ve film teklifleri için önümü kesmek, işlerimi engellemek istemediği için beni seçmediğini belirtti. Yoksa bana kalsa ben oynardım. Tam Jüliet olacakken bu nedenle olamadı. Ancak mutlaka tiyatro yapacağım. Tiyatro oyunculuğun er meydanı” dedi.Oyunun yönetmeni Kemal Başar ise Elmas’ın bir Hollywood starı kadar güzel olduğunu belirtti ve “Naz gerçekten çok iyi bir oyuncu, muhteşem bir güzelliği var. Ancak bu oyun çok uzun soluklu olacak. Naz’ın önü o kadar açık ki... İngilizcesi de çok iyi... Yarın bir gün güzel bir teklif alırsa Şehir Tiyatroları zor durumda kalsın istemedim. O yüzden daha tiyatro kökenli başka bir oyuncu da karar kıldık. O ismi de yakında açıklayacağız” diye konuştu.