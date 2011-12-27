-''Tiyatro Ödülleri 2011'' sahiplerini buldu İSTANBUL (A.A) - 27.12.2011 - ''Tiyatro Tiyatro'' dergisinin organize ettiği ''Tiyatro Ödülleri 2011'' ödülleri Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gazeteci ve oyuncu Enver Aysever'in sunduğu törende, Eser Rüzgar, Handan Salta, Hasan Şahintürk, Mehmet Konuk, Metin Boran, Ragıp Ertuğrul, Robert Schild, Sündüz Haşar, Yaşam Kaya ve Zerrin Yanıkkaya'dan oluşan seçici kurulun, 11 kategoride belirlenen adaylar arasından dereceye girenler tören sırasında açıklandı. ''Tiyatro ödülleri 2011'' teşekkür plaketini deneyimli oyuncu Macide Tanır adına Genco Erkal'ın aldığı gecede ödül kazananlar şöyle: Yılın yapımı: ''Ölüleri Gömün'' İstanbul Devlet Tiyatrosu Yılın yönetmeni: Krek Tiyatro Topluluğu'nun ''Güzel Şeyler Bizim Tarafta'' oyunuyla Berkun Oya Yılın kadın oyuncusu: Ve Diğer Şeyler Topluluğu'nun ''Yüzyılın Aşkı'' oyunuyla Sanem Öge Yılın erkek oyuncusu: 'Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 'Küheylan'' adlı oyunuyla Fatih Sevdi ve Sıfır Nokta İki'nin ''Bazı Sesler'' adlı oyunuyla Ushan Çakır. Yılın oyun yazarı: ''Güzel Şeyler Bizim Tarafta'' oyunuyla Berkun Oya. Yılın çevirmeni: ''Küheylan'' ile Sevgi Sanlı. Yılın sahne tasarımcısı: ''Ölüleri Gömün'' oyunuyla Behlüldane Tor. Yılın giysi tasarımcısı: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın ''Surname'' adlı oyunuyla Candan Seda Balaban Yılın ışık tasarımcısı: ''Ölüleri Gömün'' ile Yakup Çartık. Yılın oyun müziği: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ''Tehlikeli İlişkiler'' adlı oyunuyla Kril Dzajkovski. Yılın Koreografı: ''Tehlikeli İlişkiler'' oyunuyla Handan Ergiydiren. Piyanist Cem İdiz ve Evrim Özkaynak'ın da birlikte konser verdiği geceye çok sayıda tiyatrocu ve oyuncunun yanı sıra, bir çok davetli katıldı.