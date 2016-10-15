Titanik'in anahtarı satışa çıkarıldı

Kanada açıklarında 1912 yılında buz dağına çarpan ve 1514 kişiyle birlikte iki saat içinde batan Titanik gemisine ait bir anahtar açık arttırma ile satışa çıkarıldı. Gemide yaşamını yitiren güverte görevlisi Sidney Sedunary’ye ait anahtar, İngiltere’nin Henry Aldridge & Son Müzayede Evi’nde 22 Ekim’de açık arttırma yoluyla satılacak.

Sedunary hayatını kaybettikten sonra bu anahtar, diğer kişisel eşyalarıyla birlikte hamile karısına gönderilmişti. Anahtar günümüze kadar da hatıra olacak muhafaza edildi.

Ne kadara satılacak?

Titanic’in 14 F isimli güvertesine ait anahtar uzmanların tahminine göre yaklaşık 50 bin sterline alıcı bulacak.