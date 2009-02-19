Titanik'i battığı yerde izleyin!

Sisler arasında birkaç sandal, etrafta dev buzdağları ve çığlık atan insanlar...



Tüm bu ayrıntıları düşününce akla bundan 97 yıl önce 1912 yılında bir buzdağına çarparak batan dev Titanik gemisi geliyor en çok. Özellikle de 1997 yılında beyazperdeye uyarlanan ve başrollerini Leonardo DiCaprio ve şu günlerde Oscar için yarışan Kate Winslet'in oynadığı aynı isimli film, nasıl büyük bir etki yaratmış ki işte ortaya Titanik'severlere hizmet eden bir sinema mekanı çıkmış.



İngiltere'nin başkenti Londra'da Golden Lane Leisure Merkezi'nde bir havuza yapılan bu ilginç atmosfer, tam da Titanic filmini yerinde izlemek için müthiş bir fırsat sunuyor.



Havuzun tasarımı filmdeki geminin batma sahnelerinden yola çıkılarak hazırlanmış. Yapma buzdağlarıyla ve sallarla çevrili sinema alanında dev ekran Titanic izleme keyfi, seyircilere ve meraklılara unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.Bu arada sinemaya gelenlerin, o döneme ait kostümleri giyip izlemesi de sinema ortamını daha da gerçek kılıyor.



Victoria dönemini aratmayacak sahneler bu defa 21. yüzyılda gerçekleşiyor.HD yayına uyumlu olarak izlenme olasılığı sunan Titanic sineması, filmin bir parçası olmak için hayalgücüne gerek kalmadan bu inanılmz alternatifi sunuyor.



