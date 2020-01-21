T24 LogoT24 Logo
Dünya

Titanik'in enkazı anlaşmayla korunacak

İngiltere ve ABD arasındaki anlaşmayla, iki ülke enkazla ilgili birbirine danışacak

21 Ocak 2020 18:10

Buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazı, İngiltere ve ABD arasında imzalanan anlaşmayla korunacak.

Haberler.com'un haberine göre; İngiltere'nin 2003 yılında imzaladığı anlaşma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2019 sonunda onayının ardından yürürlüğe girdi.

Anlaşma, İngiliz ve Amerikan hükümetlerine enkaza girme veya enkazdaki objeleri çıkarma ruhsatlarını kabul veya reddetme yetkisi tanıyor.

Titanik, 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ABD'nin New York kentine yaptığı ilk seferinde buz dağına çarparak batmıştı.

Kazada, bin 514 kişi hayatını kaybederken, geminin enkazı 1985 yılında uluslararası sularda bulunmuş ancak koruma altına alınmamıştı.

ETİKETLER

TitanikenkazMike Pompeo
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24