Titanic'i batıran 'buzdağı değil, büyük bir yangındı'

1912'de ilk seferini yaparken batan Titanic'in buzdağına çarptığı için değil, kömür deposunda çıkan büyük bir yangının neden olmuş olabileceği tartışılıyor.

270 metre uzunluğunda ve yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki transatlantik, bundan 105 yıl önce 15 Nisan'da batmış ve 1500'den fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.

Titanic'in gövdesi üzerinde yapılan son incelemeler, geminin motorlarının kömür depolama bölümünde çıkan dev yangın nedeniyle durmuş olabileceğini ortaya koydu.

Dümeni de çalışmaz hale gelen Titanic'in okyanusta sürüklenerek buzdağına çarpıp battığı tezi üzerinde duruluyor.

İddiayı ortaya atan 30 yılı aşkın süredir Titanic'i inceleyen gazeteci Senan Molony.

Titanic suya indirilmeden önce elektrik mühendisleri tarafından çekilen fotoğraflarını ve enkaz fotoğraflarını inceleyen Molony, enkazın sağ ön tarafında büyük yanık izleri gördüğünü söylüyor.

Molony, "Buzdağının gövdeyi deldiği noktayı inceliyorduk. Tam da o noktada büyük yanık izleri olduğunu fark ettik. İçeride çıkan bir yangın, buz dağının çarptığı noktayı zayıflatmış olabilir" diyor.

Kömür depolama bölgesinde çıkmış olabileceği düşünülen gizli bir yangının için için ü hafta boyunca yanmış olabileceği ifade ediliyor.

Titanic yola çıktıktan sonra kazan dairesinin hemen yanındaki kömür deposunda bir yangın çıkmış, 12 kişilik bir ekip yangını güçlükle söndürebilmişti.

Titanic'i imal eden şirketin başkanı Joseph Bruce Ismay'ın da yolculara yangın konusunda hiçbir şey söylenmemesi konusunda mürettebatı uyardığı ifade ediliyor.

Molony, "Titanic'in batışı hep bir kaza olarak lanse edildi. Bu hikaye dev bir geminin buzdağına çarpasından ibaret değil. Pek çok sebebin bir araya gelmesiyle büyük bir trajedi yaşandı: Yangın, buz ve sorumsuzluk" diyor.