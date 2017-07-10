Titan, gelecekte insan kolonisine ev sahipliği yapabilir

"New Scientist" dergisinde yayımlanan araştırmada, Gezegen Bilim ve California Teknoloji enstitülerinde görevli bilim adamları Amanda Hendrix ve Yuk Yung, Titan ile ilgili verileri inceleyerek uydunun gelecekte insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını ortaya koydu.

Araştırmada, Titan'ın nükleer enerjinin yanı sıra hidro enerji ve güneş enerjisinden yararlanmak için uygun koşullara sahip olduğu belirtildi.

Bilim insanları, Titan'daki metan bolluğunun nükleer enerji için olağanüstü fayda sağlayabileceğini ve dalgalanmanın sadece bir santimetre olduğu tespit edilen göllerin, sıvının yokuş aşağı akmasının mümkün kılınması halinde önemli ölçüde enerji üretebileceğini ifade etti.