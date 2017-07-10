T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Titan, gelecekte insan kolonisine ev sahipliği yapabilir

Satürn'ün uydusu Titan'daki koşulların, gelecekte büyük bir insan kolonisine ev sahipliği yapmaya uygun olduğu bildirildi

10 Temmuz 2017 20:35

"New Scientist" dergisinde yayımlanan araştırmada, Gezegen Bilim ve California Teknoloji enstitülerinde görevli bilim adamları Amanda Hendrix ve Yuk Yung, Titan ile ilgili verileri inceleyerek uydunun gelecekte insanoğlunun yaşaması için gerekli çeşitli enerji kaynaklarını barındırdığını ortaya koydu.

Araştırmada, Titan'ın nükleer enerjinin yanı sıra hidro enerji ve güneş enerjisinden yararlanmak için uygun koşullara sahip olduğu belirtildi.

Bilim insanları, Titan'daki metan bolluğunun nükleer enerji için olağanüstü fayda sağlayabileceğini ve dalgalanmanın sadece bir santimetre olduğu tespit edilen göllerin, sıvının yokuş aşağı akmasının mümkün kılınması halinde önemli ölçüde enerji üretebileceğini ifade etti.

ETİKETLER

TitanİnsanGezegenBilimTeknolojiYeni

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24