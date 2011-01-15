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TİŞÖRT ÜZERİNDEKİ YAZI YAKALATTI KOCAELİ (A.A) 

15 Ocak 2011 17:10

-TİŞÖRT ÜZERİNDEKİ YAZI YAKALATTI KOCAELİ (A.A) - 15.01.2011 - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanlarını silahla tehdit ederek kasadaki 2 bin TL ile bir cep telefonunu aldıkları öne sürülen kar maskeli 4 kişiyi, soygunculardan birinin kıyafetinin üzerindeki yazı yakalattı. Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18 Kasım 2010'da Hereke Mahallesi'nde bir akaryakıt istasyonundaki olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını incelerken, zanlıların birinin üzerinde ''Hollister So Calif'' yazılı bir polar bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine olay yerine yakın mahallelerde yapılan istihbarat çalışmalarında söz konusu polardan giydiği belirlenen Ahmet Ç, Yukarı Hereke Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlı Ahmet Ç'nin ifadesi doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler, olaya karıştıkları iddia edilen  Mesut K, Mehmet K. ve Alparslan Ç'yi de gözaltına aldı.  Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların evlerinde yapılan aramalarda silahlı soygunda kullanıldığı iddia edilen bir kuru sıkı tabanca, kar maskeleri, eldiven ve gasp edilen cep telefonu ele geçirildi.

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