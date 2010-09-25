-TİSK'TEN İŞSİZLİK UYARISI ANKARA (A.A) - 25.09.2010 - Türkiye İşveren Sendikalarının (TİSK) ekonomi bülteninde, ''İşsizlikteki düşüşün devam etmesi için yapısal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. İşsizlik oranı yaz sonunda mevsimsel olarak yükselme eğilimine girecektir''görüşü savunuldu. TİSK, Eylül ayı ekonomi bültenini yayımladı. GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 artarak, büyümede istikrarı yakalama yönünde önemli bir atak yaptığı belirtilen bültende, GSYH'nin mevsim ve takvim etkilerinden arındırıldığında dahi yüzde 3,7 yükselerek, uluslararası iktisadi kuruluşlara güven verdiği kaydedildi. Bültende, GSYH'deki artışın sektörel yapısına bakıldığında yılın üçüncü çeyreğinde de Türkiye'nin aynı oranda olmasa da yüzde 5-6 aralığında bir büyüme oranını yakalayacağının tahmin ettikleri ifade edildi. Sanayi üretiminin 2009 yılına göre artmaya devam ettiği, Temmuz ayında da 2009'un aynı ayına göre sanayi üretiminin yüzde 8,6 yükseldiği ve endeksin 119,9 düzeyine ulaştığı belirtilen bültende, sanayi üretimi içinde imalat sanayi üretiminin yüzde 9,1 artmasının ekonomideki büyüme trendi açısından önemli bir avantaj olarak görüldüğü kaydedildi. Bültende, sanayi üretimindeki bu olumlu havayı sürdürmek için üretim artışına istikrar kazandırılması gerektiği, mevcut iklimin de buna uygun olduğuna dikkati çekildi. -İSTİHDAM VE İŞSİZLİK- Türkiye'de istihdamın arttığı, bu olgunun, krizin etkisinin azaldığının bir göstergesi olduğu ancak işgücündeki artışın işsizlik oranında arzu edilen hızlı düşüşü engellediği ve üstelik bu durumun, işgücüne katılım oranında önemli ölçüde artış olmamasına rağmen meydana geldiğine işaret edilen bültende, 2010 yılı Haziran döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfusun 2009'un aynı dönemine göre 802 bin kişi artarak 71 milyon 307 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfusun ise 859 bin kişi artarak 52 milyon 503 bin kişiye ulaştığı kaydedildi. Bültende, bu dönemde işgücüne katılma oranı, 2009'un aynı dönemine göre 1,2 puan artarak yüzde 50'ye ulaştığı, oranın erkeklerde yüzde 71,6, kadınlarda yüzde 29,1 düzeyine çıktığı, işgücüne katılma oranındaki bu yükselişleri krizin olumlu bir etkisi olarak gördükleri, çünkü Türkiye'de işgücüne katılma oranının, özellikle kadınlarda hem OECD hem de AB ortalamasının oldukça altında olduğu anımsatıldı. Bu gelişmeler sonucunda 2010 yılı Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 541 bin kişi artarak, 23 milyon 488 bin kişiye yükseldiği belirtilen bültende, istihdam edilenlerin yüzde 44,8'nin kayıtdışı olduğuna dikkati çekildi. İstihdam ve işsizlik verileri mevsimsel etkiden arındırıldığında, istihdam 0,7 puan artarken, işsizlik oranının 1,5 puan düştüğü ifade edilen bültende, ''İşsizlikteki düşüşün devam etmesi için yapısal düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir. İşsizlik oranı yaz sonunda mevsimsel olarak yükselme eğilimine girecektir. Ulusal İstihdam Stratejisi ile istihdam yaratmayı özendirecek işgücü piyasası reformlarının gerçekleştirilmesi işsizliğin uzun vadeli olarak düşürülmesini sağlayacaktır'' denildi.