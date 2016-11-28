TİSK: Yakın dönemde dolar kıtlığı çok konuşulacak

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) "Yakın dönemde dünyada en çok konuşulan kavramların başında dolar kıtlığı gelecek" açıklaması yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanmasının ardından küresel piyasalardaki dalgalanmanın süreceğini, ABD Merkez Bankası Fed'in de faizleri arttıracağını öngördü.

Konfederasyon faiz arttırımı ve politika değişiklikleri ile sermaye akımlarının yavaşlayabileceği veya akımların yönünün değişebileceğini belirtti. TİSK, bunun da başta dış denge sorunu yaşayan gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bazı ekonomilerde yeni sorunlar doğurabiliceğini belirtti. TİSK Türkiye ekonomisinde de belirsizliğin arttığını aktardı.