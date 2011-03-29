-TİSK DE ANAYASA ÖNERİSİNİ AÇIKLAYACAK ANKARA (A.A) - 29.03.2011 - Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK), önümüzdeki aylarda ekonomiyi ön plana çıkaracak yeni bir anayasa için önerilerini detaylı olarak ortaya koyacağı bildirildi. TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, Konfederasyonun Yürütme Komitesinin, Tuğrul Kudatgobilik'in başkanlığında toplanarak, TÜSİAD'ın kamuoyuna açıkladığı ''Yeni Anayasa'nın Beş Temel Boyutu'' başlıklı raporu ve bu rapora yönelik görüşlere ilişkin 27 Mart tarihli açıklamasını değerlendirdiği belirtildi. TİSK'in çağdaş ve güncel bir anayasaya ihtiyaç duyulduğu görüşünü paylaştığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi: ''Birçok ülke tarafından örnek alınan; ABD ve AB tarafından bu ülkelere örnek gösterilen Türk Modeli, yeni anayasanın da omurgasını teşkil etmeye devam etmelidir. Bu temel omurga, laik, demokratik cumhuriyete dayalı sosyal hukuk devleti modelidir. Söz konusu model, ABD Temsilciler Meclisinde olduğu gibi, AB Parlamentosunda da Atatürk Modeli olarak dile getirilmektedir. Batıda ve Latin Amerika'da pek çok ülkeye örnek olmuş ve son dönemde halk hareketlerinin başladığı Tunus, Mısır, Libya, Cezayir, Suriye, Yemen, Bahreyn gibi İslam ülkelerine de örnek olacak bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan TİSK, anayasamızın ilk üç maddesinde vücut bulan bu temellerin aynen muhafaza edilmesi gerektiği görüşündedir. TİSK, yeni anayasanın, liberal ekonominin ve özellikle rekabetçi piyasa ekonomisinin öne çıktığı sosyal dengelere dayalı bir ekonomi anayasası olma özelliğini de taşıması gerektiğini öngörmektedir. TİSK, önümüzdeki aylarda sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarıyla işbirliği içinde, bütün modern anayasaları inceleyerek, ekonomiyi ön plana çıkaracak yeni bir anayasa için öneri ve görüşlerini detaylı olarak ortaya koyacak ve bunları başta kamuoyu olmak üzere bütün sivil toplum kuruluşlarının, siyasi makamların ve şüphesiz yüce TBMM'nin bilgilerine sunacaktır.''