Tiryakilere resimli uyarı

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), tiryakileri, sigaranın zararlarını içeren yazılardan sonra, sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarını gösteren resimlerle de uyarmaya hazırlanıyor.



TAPDK’nın sigara içenlere ‘resimli uyarı’ya yönelik çalışması sürüyor. AB ülkelerindeki emsal uygulamanın Türkiye’ye de getirilmesini öngören bu çalışmada, sigaranın zararlarına ilişkin fotoğraflar seçilecek ve bunlara sigara paketlerinde yer verilecek. TAPDK, uygulamayla, Türkiye’deki tiryakilere çifte uyarıda bulunacak.



Hem resim hem yazı



Paketin bir yüzüne sigarayla ilgili uyarı yazısı konulacak. Diğer yüzde ise o uyarının fotoğrafı yer alacak. Örneğin bir yüzde ‘Sigara içmek kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet verir’ deniliyorsa, arka yüzde sigaranın kalpte ve damarlarda yarattığı tahribatın görüntüsü bulunacak.



Tiryakiler, paketin bir yüzünde ‘Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir’ şeklinde uyarılıyorsa, diğer yüzde hamileyken sigara içen bir kadının bebeğine ne kadar zarar verdiği bir fotoğrafla gözler önüne serilecek. Ayrıca sigara içenler, paketlerin üzerine konulacak çürümüş diş eti, kanserli bir akciğer, kanserli bir gırtlak ve aşırı nikotin kullanımı sonucu kesilen bir bacak vb fotoğraflarla görsel olarak da sigaranın zararları konusunda uyarılacak.



Geçiş için 1 yıl var



Söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi veren bir üst düzey yetkili, resimli uyarı için ilgili birimlerden görüş aldıklarını belirterek, ‘Konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmaların da buna uyum sağlaması lazım.



Şu an 180 farklı sigara paketi var. Her birinin paketleri değişecek. Her birinin baskı silindirleri yenilenecek. Hepsi tek tek gelecek, bizden onay alınacak. Biz de her pakete ayrı ayrı onay vereceğiz. Daha sonra paket dizaynları ölçülecek. Bizim standartlarımıza uygun olup olmadığı Kurulca incelenecek. Daha sonra buradan onay çıkacak. Uzun süreli bir çalışma bu. En az 1 senesi var bu işin’ dedi.