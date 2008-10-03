T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Tiryakilere resimli uyarı

Sigara tiryakileri AB ve Uzakdoğu’da olduğu gibi fotoğraflarla uyarılacaklar. Paketlerin üzerinde sigaranın neden olduğu hastalıkların resimleri yer alacak

03 Ekim 2008 03:00

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK), tiryakileri, sigaranın zararlarını içeren yazılardan sonra, sigaranın yol açtığı sağlık sorunlarını gösteren resimlerle de uyarmaya hazırlanıyor.

TAPDK’nın sigara içenlere ‘resimli uyarı’ya yönelik çalışması sürüyor. AB ülkelerindeki emsal uygulamanın Türkiye’ye de getirilmesini öngören bu çalışmada, sigaranın zararlarına ilişkin fotoğraflar seçilecek ve bunlara sigara paketlerinde yer verilecek. TAPDK, uygulamayla, Türkiye’deki tiryakilere çifte uyarıda bulunacak.

Hem resim hem yazı

Paketin bir yüzüne sigarayla ilgili uyarı yazısı konulacak. Diğer yüzde ise o uyarının fotoğrafı yer alacak. Örneğin bir yüzde ‘Sigara içmek kalp ve damar hastalıklarına sebebiyet verir’ deniliyorsa, arka yüzde sigaranın kalpte ve damarlarda yarattığı tahribatın görüntüsü bulunacak.

Tiryakiler, paketin bir yüzünde ‘Hamile iken sigara içmek bebeğe zarar verir’ şeklinde uyarılıyorsa, diğer yüzde hamileyken sigara içen bir kadının bebeğine ne kadar zarar verdiği bir fotoğrafla gözler önüne serilecek. Ayrıca sigara içenler, paketlerin üzerine konulacak çürümüş diş eti, kanserli bir akciğer, kanserli bir gırtlak ve aşırı nikotin kullanımı sonucu kesilen bir bacak vb fotoğraflarla görsel olarak da sigaranın zararları konusunda uyarılacak.

Geçiş için 1 yıl var

Söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi veren bir üst düzey yetkili, resimli uyarı için ilgili birimlerden görüş aldıklarını belirterek, ‘Konuyla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Firmaların da buna uyum sağlaması lazım.

Şu an 180 farklı sigara paketi var. Her birinin paketleri değişecek. Her birinin baskı silindirleri yenilenecek. Hepsi tek tek gelecek, bizden onay alınacak. Biz de her pakete ayrı ayrı onay vereceğiz. Daha sonra paket dizaynları ölçülecek. Bizim standartlarımıza uygun olup olmadığı Kurulca incelenecek. Daha sonra buradan onay çıkacak. Uzun süreli bir çalışma bu. En az 1 senesi var bu işin’ dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24