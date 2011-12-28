Tiryakilere kötü haber, sigara ilacı bitti

T24 - Yeni yıla sigarasız girmek isteyenlerin morali ‘ilaç bitti’ yanıtıyla bozuldu. Sigarayı bırakmak isteyenlere verilen ücretsiz ilaçlar tükendi. Tiryaki bu ilaçları kendisi almak isterse 550 lira ödemesi gerekiyor.



Alo 171 hattını arayarak sigara bırakma merkezine yönlendirilen tiryaki, “İlacımız bitti. Dilerseniz ilaçsız tedavi uygulayabiliriz, dilerseniz kendi ilacınızı kendiniz almak suretiyle tedavi edebiliriz” yanıtıyla şaşkına döndü.

İlaçların fiyatı 550 lira



Hürriyet'in haberine göre tiryakinin Sağlık Bakanlığı’nca ücretsiz verilen ilaçları, kendi alabilmesi için yaklaşık 550 lira ödemesi gerekiyor. İlk kutu için 180 lira, ikinci ve üçüncü kutular içinse 182 lira 50’şer kuruş ödemek gerekiyor. Ya da piyasada nikotin bant ve sakızları bulunuyor. Bantların ilk kutusu 21 lira, ikinci kutusu 20 lira ve üçüncü kutusu da 18 liradan satılıyor. Nikotin sakızlarının bir kutusu ise 13 lira 50 kuruş. Bunları da 3 ila 4 ay kullanmak gerekiyor.

170 bin kişi kullandı, bakana rapor gitti



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, yaklaşık 1 yıl içinde 170 bin tiryakinin ilaçla sigaradan kurtulduğunu belirttiler. Ancak bu kampanyada kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından temin edildiğini anımsatan yetkililer, buna ayrılan bütçenin bittiğini söylediler. Vatandaşın sigara bırakma merkezlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirten yetkililer, ilaç kullanımı sonrasında sigarayı bırakanların 1 yıl süreyle izlemeye alındığını belirttiler. İlaç kullanımı sonrası kaç kişinin kesin olarak ilacı bıraktığını, kaç kişinin yeniden başladığına dair ilk sonuçların rapor halinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ'a verildiğini açıkladılar.

SGK karşılasın



Bakanlık yetkilileri ilaçların pahalı olması nedeniyle vatandaşın bunu kendi cebinden karşılamakta güçlük çektiğine dikkat çektiler. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ‘sigara bıraktırma ilaçlarının’ da geri ödeme sistemine alınarak, vatandaşa ücretsiz temin edilmesi için talepte bulunulacağını açıkladılar.



Ancak artan ilaç giderleri nedeniyle her gün yeni bir tasarruf yöntemine yönelen SGK’nin bu talebi karşılayıp karşılamayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kısa vadede sigara bıraktırma ilaçlarının SGK giderlerini artırmakla birlikte, orta ve uzun vadede sigaraya bağlı hastalıkların önlenmesi dolayısıyla kurumun çok daha ağır hastane ve tedavi giderlerinden kurtulacağına dikkat çektiler.