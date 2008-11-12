Tiryakiler zatürreden 4 kat fazla zarar görüyor

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, zatürre mikrobunun sigara kullananlarda yaptığı hasarın, kullanmayanlara göre 4 kat daha fazla olduğunu belirterek, Amerikan Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi’nin, 65 yaşın altında olup, sigara kullananların da zatürre aşısı yaptırmalarını önermesini "dikkat çekici" olarak niteledi.Uzun yıllardır piyasada bulunan ve 23 farklı pnömokok bakterisine karşı koruma sağlayan zatürre aşısının tek doz uygulandığını ve 5 yıl boyunca koruma sağladığını anlatan Ünal, "Ülkemizde Sağlık Uygulama Talimatı (SUT) doğrultusunda; 65 yaş üzerindeki kişilerde rapor aranmaksızın; her yaştaki kronik kalp, şeker, akciğer ve böbrek hastaları ile bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde ise hastalıklarını belirtir sağlık rapora istinaden, tüm hekimlerce reçete edildiğinde, aşının bedeli Sosyal Güvenlik Kurumu’nca ödeniyor" diye konuştu.Son olarak, bu aşıyı sigara tiryakilerinin de yaptırması önerisinin gündeme geldiğini bildiren Ünal, şunları söyledi:"Zatürre mikrobunun sigara kullananlarda yaptığı hasar, kullanmayanlara göre 4 kat daha fazla. Bunun sebebi tam olarak bilinmese de ABD Hastalık Kontrol ve Engelleme Merkezi’nden Dr. Pekka Nuorti'nin araştırmasına göre, sigaraya bağlı oluşan zararlar nedeniyle hastalığa yol açan bakteri nefes borusu ve akciğerlere daha kolay yayılabiliyor. Bu nedenle Amerikan Bağışıklama Uygulamaları Danışma Komitesi’nin, 65 yaşın altında olup, sigara kullananların da zatürre aşısı yaptırmalarını önermesi, dikkat çekici bir gelişme. ABD'de bu komitenin önerileri genelde yasal düzenleme olarak uygulamaya geçirildiği için bu ülkedeki yaklaşık 31 milyon sigara kullanıcısının yakında zatürre aşılamasına davet edilmesi bekleniyor."Genellikle grip sonrasında oluşan zatürrenin, aşı ile korunulabilen hastalıkların en ölümcülü olduğuna işaret eden Ünal, "Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu, yıllık yaklaşık 36 bin ölümün büyük kısmının grip sonrası gelişen zatürre nedeniyle olduğu tahmin ediliyor" diye konuştu.