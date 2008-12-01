Tiryaki vekil isyan etti

7 vekile 'sigara yasağı' cezası

TBMM Başkanı Toptan’ın kapalı alanda sigara içtiği için ceza kestiği CHP’li Altay: Sekreterler, danışmanlar sigara içiyor. Biz ıslak tavuk gibi yağmurda çamurda içip hasta oluyoruz. İdari mahkemeye dava açacağım.Kapalı alanda sigara yasağı konusunda Meclis’te ilk ceza yiyenler milletvekilleri oldu. Meclis’te görevlilerin sigara içerken tespit ettiği öne sürülen 7 milletvekilinden biri olan CHP Sinop Milletvekili Engin Altay, isyan etti. Sigara yasağına tepkisini “Herkes odasında içiyor, sekreterler, danışmanlar bile. Biz ıslak tavuk gibi yağmurda çamurda içip hasta oluyoruz” diye gösteren Altay, kendisine ceza kesilmesini Meclis Başkanı’nın tecrübesine yakıştıramadığını da söyledi. Altay, kendisine ceza kesilmesi halinde İdari Mahkemeye dava açacağını kaydetti.2008 yılının Ocak ayında çıkarılan kapalı alanda sigara içme yasağı en çok Meclis’teki tiryaki milletvekillerini sıkıntıya soktu. Kulislerde uygulanan sigara yasağı nedeniyle milletvekilleri Genel Kurul aralarında Meclis bahçesine çıkmak zorunda kalırken, Meclis’te görevlilerin sigara içerken 7 milletvekili tespit ettiği, Meclis Başkanı Köksal Toptan’ın da bu milletvekillerine 62 YTL’lik cezanın uygulanması talimatı verdiği haberleri, ortalığı karıştırdı. Bu 7 milletvekili arasında CHP Sinop Milletvekili Engin Altay ise CHP Samsun Milletvekili Suat Binici’nin de yer aldığı belirtildi.CHP’li Altay, meclis görevlileri tarafından sigara içerken tespit edilmediğini ancak ihbar edildiğini belirterek şunları söyledi:“Bize ceza kesebilmeleri için İdare Amirlerinin sigara içerken görmesi gerekiyor. Kaldı ki herkes odasında sigara içiyor. Meclis Başkanı’na soruyorum; odalarda serbest de kuliste mi yasak? Sigara yasağı sadece Meclis kulisi için mi geçerli? Bu talimatı Meclis Başkanı’nın engin tecrübesine uymayan bir davranış. Velev ki ’içtim’ diyelim. Herkes içiyor. Belki Meclis Başkanı’nın özel kalemi bile kendisi yokken içiyor. Sekreterler, danışmanlar odalarında içiyor. Kampusteki A ve B bloklarında herkes odalarda içiyor. Milletvekili kuliste içemiyor. Bu yasak sadece kulisleri mi kapsıyor?”Altay, henüz kendisine ceza kesilmediğini belirterek ceza kesilmesi halinde ise İdari mahkemeye dava açacağını söyledi. Herhangi bir idare amirinin kendisini sigara içerken görmediğini yineleyen Altay, “Belki genel kurulda sinirlenmiş sigara yakmış olabilirim ama gören yok. İhbar var, ihbar üzerine işlem yapılmaya çalışılıyor. Kulis milletvekilinin özel çalışma ofisi gibidir. Danışmanlar, sekreterler içerken biz milletvekilleri, yağmurda çamurda dışarı çıkıp ıslak tavuk gibi oluyoruz. ’Sigara içeceğiz’ diye hasta oluyoruz” diye konuştu. Sigaranın yasakla bırakılamayacağını bu konuda tıbbi destek gerektiğini belirten Altay, “Kulis Meclis Başkanı’nın mabedi midir ki böyle davranılıyor. Tuvaletlerde bile kamera var ancak sigara içenler için bir camekanlı bölüm, fanus yapılmıyor. Dışarı çıkıp sigara içeceğim diye 15 gündür gribi atlatamadım. Gece geç saatlere kadar çalışıyoruz, o soğukta dışarı çıkıp sigara içmek zorunda kalıyoruz” dedi.